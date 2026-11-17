Personal técnico del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) ha comenzado esta mañana el desmontaje de las pinturas profanas del Real Monasterio de Santa María de Sijena que serán trasladadas a su emplazamiento original a finales de este mes de noviembre. La devolución es consecuencia de una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo y que obliga al MNAC, dirigido por un consorcio formado por la Generalidad, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura, a devolver no solo las llamadas pinturas profanas sino también las que fueron arrancadas de la Sala Capitular del convento tras un incendio provocado por milicianos anarquistas en agosto de 1936.

El director general de Cultura de Aragón, Pedro Olloqui, no se ha querido perder el comienzo de los trabajos para la devolución de esas pinturas, que ha visitado antes de que entraran los técnicos para acometer el desanclaje de los paneles. Olloqui ha manifestado que la operación es un ensayo para el desmontaje y traslado de las pinturas de la sala capitular, que el MNAC se resiste a devolver con la excusa de que las operaciones provocarían daños irreversibles en unas piezas extremadamente frágiles.

El director del museo, Pepe Serra, sobrino del exalcalde de Barcelona y exministro de Defensa Narcís Serra, asegura que las obras no se pueden tocar, que no hay ningún experto que garantice que su manipulación no las destruiría y que el museo que dirige no está en condiciones de obedecer el fallo judicial. El Gobierno de Aragón ha rebatido las excusas de la Generalidad con informes elaborados por peritos independientes.

Tras la última resolución judicial, el MNAC deberá comenzar los trabajos para devolver las pinturas de la Sala Capitular el próximo mayo. En caso de que manifieste incapacidad, será un equipo designado por el Gobierno de Aragón el que se haga cargo del viaje de vuelta de las pinturas, que fueron trasladadas a Barcelona por carretera, en plena Guerra Civil y tras haber quedado seriamente afectadas por el incendio del monasterio. Olloqui ha ofrecido garantías no solo de que las obras volverán a Sijena sino de que no sufrirán daños durante el desmontaje y traslado.