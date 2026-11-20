Fernando Plaza Ponce, profesor de historia y guía del Museo del Prado, defendió que el museo se disfruta más cuando se recorre como una historia. Lo explicó en una entrevista en Kilómetro Cero, de esRadio, a propósito de su libro El Prado invisible, editado por La Esfera de los Libros.

Se le presentó en el programa como un profesor de historia, licenciado en la materia y guía del Prado que lo conoce casi casi como si fuera su casa. El autor contó que lleva muchos años haciendo visitas guiadas al Museo del Prado.

Las personas que no se ven

El título del libro alude tanto a las historias olvidadas del museo como a quienes lo hacen funcionar. Plaza Ponce recordó que al pensar en un museo vienen a la cabeza el director y los conservadores, pero que "hay un montón de personas que trabajan en el Museo del Prado y que lamentablemente en muchas ocasiones parecen invisibles, y de ahí lo del Prado invisible". Citó como ejemplo que para trasladar un cuadro intervienen operarios, interviene un técnico, un electricista, un pintor.

De hecho, explica que para escribirlo investigó en hemerotecas, en el Casón del Buen Retiro, en el archivo del Museo del Prado, aunque se quedó con las conversaciones con la plantilla. A su juicio, "hay algo que en ningún libro está, que es lo que te cuentan las personas que trabajan en el Prado". Habló con conservadores, con los responsables de la climatización, con el personal de las audioguías y con dos vigilantes de sala que me han contado cosas divertidísimas.

El primer capítulo arranca con un objeto poco artístico. En sus visitas, cuando lleva al grupo a la recreación del salón de descanso de Fernando VII y enseña el retrete del rey, la pieza llama mucho la atención. El de la reina, explicó, es muy curioso porque tiene forma de salsera, y al montar la recreación parece ser que hubo mucho cachondeo entre los operarios.

Un relato para cada visita

Se le preguntó cómo despertar la curiosidad de quien ve un museo como una visita aburrida que se hace a la carrera. "Yo creo que al arte le ha faltado relato", respondió Plaza Ponce, que añadió que en cada visita "tú tienes que contarles un relato".

Puso como ejemplo una de sus rutas, en la que "yo les cuento la historia de la pintura a través de las mejores obras que hay en el Museo del Prado". El recorrido empieza con los primitivos flamencos y su paso al óleo. Lo adoptaron, explicó, "porque tienen que hacer una pintura más minuciosa, se encuentran con ese problema y encuentran una solución".

El siguiente reto de los pintores fue representar la perspectiva, algo que, según el guía, no se logra hasta el Renacimiento con Masaccio. El Prado no tiene La Santísima Trinidad, el primer cuadro en el que aparece, pero tenemos El lavatorio de Tintoretto, una obra del siglo XVI que Plaza Ponce usa para explicar la perspectiva lineal.

El efecto se descubre caminando. Según describió, si se mira el lienzo "desde uno de los extremos y los personajes tienen una disposición, sin embargo, si caminas delante del cuadro, son 5 m, y te pones justo al otro lado, la disposición ha cambiado totalmente". Su ejemplo favorito es un perro que parece mirar al visitante desde el extremo izquierdo y que, desde el derecho, "está mirando hacia el otro lado".

Con ese cuadro resume dos siglos de pintura. El grupo ha llegado hasta él "en 3 minutos que hemos tardado en subir unas escaleras, pero que ellos tardaron dos siglos desde el siglo XIV al siglo XVI".

Pintar el aire

La historia continúa en la sala de Velázquez. Plaza Ponce pone en boca del pintor sevillano un desafío a Tintoretto: si el veneciano dominó la perspectiva lineal, él se propuso ir más allá. "Voy a hacer una cosa que es mayor, que es voy a pintar el aire", resumió antes de mostrar Las Meninas.

Ese hilo es el truco que propone para cualquier visita: que tenga un sentido. "Yo te enseño este cuadro porque quiero enseñarte cómo estos pintores han resuelto los problemas que han tenido, que al final es lo que hacemos todos en la vida", explicó.

El ingeniero que lloró ante Tintoretto

Entre sus anécdotas como guía, Plaza Ponce contó que a sus visitas suelen acudir sobre todo mujeres, a menudo acompañadas de su pareja, y que enseguida se nota "si esa pareja viene porque le interesa o viene porque le ha tocado venir". "Ya los guías que llevamos muchos años no fallamos", aseguró entre risas.

Una compañera de uno de los colegios donde trabajó consiguió un día llevar a su marido, un hombre inteligentísimo e ingeniero que nunca se había acercado al arte. "Vino con esa misma cara de me ha tocado venir aquí", recordó el guía.

La visita llegó a El lavatorio, que Plaza Ponce suele anunciar como un cuadro cuyas figuras se mueven. "Sé que no me creéis, pero luego me vais a creer", les advierte. Tras la explicación, el ingeniero recorrió el lienzo de un extremo a otro, y "cuando de repente caminó delante del cuadro y se puso al otro lado, se puso a llorar, empezó a llorar de emoción".

Para el autor, eso es lo que distingue a la pintura de otras artes. Frente a la música, "delante de Las Meninas no te apetece ponerte a bailar", explicó, "pero lo ves y te emocionas".