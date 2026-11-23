El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha recuperado en plena carrera hacia las urnas el debate sobre llevar el Guernica de Pablo Picasso a tierras vascas, un asunto que ya generó a principios de año un notable choque institucional entre el Ejecutivo estatal y el autonómico. A principios de octubre, Pedro Sánchez grabó un vídeo ante la célebre obra para defender su postura antibelicista, junto con otras propuestas como oponerse a subir el presupuesto de defensa al 5 % del producto interior bruto o respaldar la causa palestina. El presidente del Gobierno borró de las redes sociales ese vídeo tras la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) que ordenaba su retirada inmediata por vulnerar la Ley Electoral al utilizar medios institucionales en periodo de campaña.

El mismo vídeo de Pedro Sánchez frente al Guernica todos los días. pic.twitter.com/S9tu6YEl7r — Pedro Sánchez frente al Guernica (@ElVideoDeLaPaz) November 16, 2026

Este sábado, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, le ha respondido con un vídeo muy similar en su puesta en escena, pero situado ante una superficie vacía.

En su pieza audiovisual, grabada dentro del Museo Reina Sofía, Pedro Sánchez sostenía: "Al mirar el cuadro, veo qué sucede cuando la barbarie se impone a la razón". En esta ocasión, el dirigente nacionalista ha optado por situarse frente a una pared sin adornos. "Cuando miro esta pared, pienso que el Guernica debería estar ya en Euskadi, en casa", asegura.

A continuación, apostilla: "No veo una pared, veo qué sucede cuando el empecinamiento español se impone a la razón".

El trasfondo del debate

Detrás de este intercambio de mensajes está la demanda planteada tanto por la formación nacionalista como por el Ejecutivo vasco para que el lienzo viaje de forma temporal hasta Bilbao. Esta aspiración adquiere un fuerte valor conmemorativo coincidiendo con el noventa aniversario de la formación del primer Gobierno vasco encabezado por José Antonio Aguirre, una fecha que las autoridades vascas llevan tiempo celebrando.

Con todo, la solicitud, que el lehendakari Imanol Pradales planteó de forma directa al jefe del Ejecutivo central, chocó contra una negativa frontal. En primer lugar, el titular de Cultura, Ernest Urtasun, rechazó la idea alegando razones técnicas y de conservación del legado artístico. Más tarde, la propia pinacoteca madrileña descartó de plano el desplazamiento de la obra.

Ante aquella respuesta, la vicelehendakari Ibone Bengoetxea reprochó que el asunto no se reduce a una "cuestión técnica", sino que abarca aspectos de "memoria, reconocimiento y reparación", y censuró que la propuesta se rechazara sin un "análisis serio", algo que tildó de "grave".

La recta central de la campaña

La formación independentista vuelve a poner este pulso sobre la mesa a mitad de la campaña para recabar apoyos electorales de cara a las generales del 29 de noviembre. "Incluso en los momentos más oscuros, hay una luz, la luz de la Euskadi que nos queda por construir. Por eso, y por mucho más, tiene que haber un grupo vasco fuerte en Madrid", cierra Esteban su intervención.

Se trata de una reformulación del cierre empleado por Sánchez en su grabación, donde afirmaba: "Cuando miro este cuadro siempre recuerdo que hasta en los momentos más oscuros hay una luz, la luz de nuestros valores".