La Policía Nacional ha recuperado en Reino Unido una escultura románica de principios del siglo XIII, tallada en madera de nogal, que fue robada hace 47 años de una iglesia de Navarra. La investigación policial atribuye la sustracción a 'Erik el Belga', uno de los ladrones de arte sacro más conocidos.

Según ha informado la Policía Nacional, el caso se reactivó a mediados de abril de 2026 tras recibir información relevante sobre el robo cometido en 1979 en la parroquia de San Pedro de Meoz (Navarra), de donde desapareció una virgen tallada en madera.

El rastro de la obra hasta Reino Unido

A finales de los años 70, numerosas iglesias y parroquias rurales de España sufrieron una oleada de robos facilitada por la riqueza de su patrimonio y la escasa seguridad de los templos.

Las pesquisas apuntan a que 'Erik el Belga' robó la talla y la trasladó por carretera a otros países europeos con mayor demanda para darle salida en el mercado de antigüedades. Siguiendo la trazabilidad de la pieza, los investigadores comprobaron que llegó a exponerse en una feria de arte de Maastricht en 2020 y pasó por distintos anticuarios y coleccionistas hasta integrarse en una colección de arte español en Reino Unido.

Así es la talla románica recuperada

La obra recuperada es una imagen mariana medieval de principios del siglo XIII, realizada en madera de nogal y con restos de su dorado y policromía originales. Tiene unas dimensiones de 54,7 x 21 x 17 centímetros y muestra a una Virgen sedente —sin antebrazos— junto a la figura del Niño.

En la operación ha sido clave la colaboración de la Policía Metropolitana de Londres y de la Consejería de Interior de la Embajada de España en Reino Unido. La recuperación se ha cerrado con la entrega voluntaria de la escultura por parte de su actual propietario, lo que permitirá su regreso a España.

El caso de la virgen de Meoz vuelve a poner el foco sobre el rastro de obras sustraídas en España durante la segunda mitad del siglo XX por redes dedicadas al tráfico ilícito de bienes culturales, un fenómeno en el que René Alphonse van den Berghe, conocido como 'Erik el Belga', tuvo un papel central tras protagonizar decenas de robos en templos y ermitas rurales aprovechando la escasa vigilancia de la época.

Aunque muchas de aquellas piezas acabaron dispersas en circuitos internacionales de coleccionismo y anticuarios europeos, las labores de seguimiento documental, cooperación policial internacional y trazabilidad del mercado del arte permiten todavía hoy localizar obras dadas por perdidas hace décadas y facilitar su restitución al patrimonio español.