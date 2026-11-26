Mabel Esteban, coordinadora de la exposición Aqua Mater, explicó el 18 de noviembre de 2026 en Kilómetro Cero, de esRadio, cómo está montada la muestra de Sebastião Salgado que acoge la Sala Castellana 214 de la Fundación Canal y por qué el fotógrafo brasileño defendió siempre el blanco y negro. Respondió a las preguntas de Jaume Segalés y Asier Rivera acerca de esta mirada artística sobre la fuerza e inmensidad del elemento agua y de su valor como fuente de la vida.

Según se presentó en el programa, se trata de la primera gran exposición dedicada a Salgado tras su fallecimiento en 2025. Reúne cerca de un centenar de fotografías de gran formato, en blanco y negro, tomadas durante 25 años de viajes desde mediados de los 90 a los lugares más remotos, como la Antártida, el Himalaya, la Patagonia o la Amazonia. La muestra está organizada por La Fábrica en colaboración con la Fundación Canal y coincide con el 175 aniversario del Canal de Isabel II.

Esteban relacionó el espacio con el contenido. "Creo que se cierra el círculo", señaló. A su juicio, se establece un diálogo entre la labor de la fundación y "la narrativa de la exposición que gira en torno a lo que nos cuenta el agua, tanto cuando está como cuando no está".

Dos series juntas por primera vez

La coordinadora explicó que las fotografías llegan tras su paso por Francia e Italia, pero en Madrid se presentan de otra forma. "Es la primera vez que se exponen juntas estas dos series", aseguró. La primera, Aqua Mater, está comisariada por Lélia, compañera de vida del fotógrafo, que seleccionó de toda la obra de Salgado las imágenes relacionadas con el agua.

La segunda, Glaciares, forma parte del macroproyecto Génesis, que según explicó Esteban supuso 32 viajes y ocho años de trabajo. Dentro de ese proyecto, Salgado viajó a la Patagonia y a la Antártida para llegar a "los lugares donde se encuentra la memoria del agua", en palabras de la coordinadora, "esos lugares a los que parece que todavía no ha llegado la mano del hombre". Esteban añadió que, al recorrer la sala, algunas imágenes casi parecen salidas de la ciencia ficción.

Un antiguo depósito con sonido propio

Esteban describió el montaje como una triangulación de elementos. La obra, fotografías en blanco y negro de gran formato, que es "la firma de la casa"; "el lugar, que es un antiguo depósito de agua", y una atmósfera que, según dijo, "se genera tanto por la iluminación como por las fonografías".

La ambientación acústica corre a cargo del compositor François-Eudes Chanfrault, cuyo paisaje sonoro recoge sonidos de la naturaleza para "acompañarnos en ese viaje que nos propone Sebastião" por los glaciares y el agua.

Sobre el público, la coordinadora definió la muestra como muy abierta a "seguidores de la fotografía, seguidores de Sebastião", pero también a familias y niños. Además de ser sensorial, explicó, "también nos invita a hacer una reflexión y a algo que tiene mucho que ver también con la educación", en referencia a cuidar y preservar el planeta.

¿Por qué en blanco y negro?

Preguntada por el formato, Esteban recordó que Salgado "siempre ha defendido el uso del blanco y negro". Según contó, el fotógrafo sostenía que en esas imágenes era "donde reside la esencia, donde reside la verdad", ya que "en el color hay más ruido, más distracción". Para Salgado era mayor, añadió, "la capacidad que tiene el blanco y negro para conmovernos".

La coordinadora lo vinculó con lo que se ve en la sala. "Nos quedamos más también con las texturas, con los contrastes", señaló. Con nubes, cielos, vapor de agua y cascadas como motivo, a su juicio "todo cobra muchísimo mayor protagonismo".

Un economista con cámara

Rivera recordó que Salgado pasó por las agencias Sygma, Gamma y Magnum. Esteban lo situó como "uno de los grandes maestros" de la fotografía y recordó que no empezó en ese oficio: "él era economista, viajaba mucho", y fue en esos viajes donde comenzó a hacer fotos.

La coordinadora dedicó parte de la conversación a Lélia, de quien dijo que formaba con Salgado, además de compañeros de vida, una "pareja creativa". "Él se ha dedicado a viajar a más de 100 países, a mirar el mundo a través de su lente, y ella a construir una narrativa", explicó. "Ella le ha editado toda su obra y le ha comisariado todas sus exposiciones", añadió. Esteban calificó el trabajo conjunto como "una labor muy activista y muy transformadora". La intención, según ella, era componer arte para conmover y para "enseñarnos lo que nosotros no vemos en nuestra vida cotidiana".

Para ver la muestra, añadió, "tampoco hay que ser un entendido". Las fotografías cumplen su función "cuando nos tocan, nos revuelven, nos hacen emocionarnos y nos conmueven". Esteban reconoció que le cuesta "elegir una fotografía favorita".

Del hielo a la tierra seca

"La exposición tiene dos partes", detalló la coordinadora. La primera, la de los glaciares, recorre lugares inhóspitos en los que "muchas veces te preguntas cómo ha podido llegar hasta ahí" para capturar las imágenes. Esteban apuntó que si volviésemos a dichos lugares, veríamos que "esos paisajes ya han cambiado, muchos de esos glaciares han desaparecido o se han transformado".

La segunda parte, Aqua Mater, muestra lluvias torrenciales y "cascadas [...] con muchísima fuerza", pero también otros lugares del mundo. En ellos, describió Esteban, "vemos la tierra resquebrajada, la sequía, [...] una fila de niños con unas tinajas hechas de calabaza tratando de conseguir agua de un pozo".