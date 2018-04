Los quinquis andaluces se convierten en pijos sevillanos

Alfonso Sánchez y Alberto López se hicieron famosos en el año 2008 gracias a un vídeo que subieron a You Tube cuando todavía no hablábamos de youtuber como una profesión ni nos pasábamos vídeos por Whatsapp. Se trataba de Esto ya no es lo que era, un vídeo cómico en el que nos presentaban al Culebra y el Cabeza, dos quinquis sevillanos que hablaban de lo terrenal y lo divino en un parque. El vídeo alcanzó un 1.600.000 visitas.

En 2009 hicieron Eso es así donde esta vez los que solucionaban el mundo eran Rafi y Fali, el prototipo de dos sevillanos acaudalados, en una terraza de bar entre cervezas y aceitunas. El vídeo alcanzó las 3.500.000 visitas. Cerraron esta "trilogía sevillana", como ellos la llaman, con Aquello era otra cosa donde nos presentan a dos perroflautas charlando entre litronas.

El éxito era tal que en 2012 estrenaron en cine El mundo es nuestro, una fantástica comedia donde el Culebra y el Cabeza entran a robar en un banco de Triana vestidos de penitentes en plena Semana Santa sevillana. El plan de entrar y salir rápido se lo fastidia un "majara" que llega tras ellos con una bomba en el cuerpo y que amenaza con saltar por los aires si alguien intenta irse. Él no quiere robar sino que acuda un equipo de TV para contar su historia. La película tenía un ritmo brutal y llegó a ser calificada por la crítica como la sucesora del fenómeno Torrente. Del Festival de Málaga de aquel año salió con premios, entre ellos el del público.

Con un presupuesto muy pequeño, fue el primer largometraje financiado en España mediante el crowdfunding, y una distribución muy limitada, apenas llegó a una docena de ciudades, El mundo es nuestro consiguió colarse como una de las más vistas del año y de las que más dinero recaudó por copia. Es decir, allí donde se exhibía, la sala estaba llena. Aquella película les puso en el mapa cinematográfico despegando definitivamente con su aparición en Ocho apellidos vascos y la serie Allí Abajo de Antena 3.

'El mundo es suyo'

Alfonso y Alberto, conocidos como los compadres, llevaban desde 2012 intentando hacer la secuela de El mundo es nuestro, pero contando esta vez las aventuras de Rafi y Fali. Sin embargo, la financiación no llegaba y se quejaban en Libertad Digital de las poltronas del cine español. De esta forma, como la película no arrancaba, estrenaron en 2016 la obra de teatro Compadres para siempre realizando una gira por toda España.

El éxito fue tan contundente que finalmente la financiación para El mundo es suyo llegó. Y no sólo la financiación sino, y casi lo más importante, la distribución. Así será la todopoderosa major Warner Bros la que exhibirá El Mundo es suyo el próximo 22 de junio, ahora sí en toda España.

En esta ocasión asistimos a una road movie por toda la ciudad de Sevilla, desde los barrios donde sólo se pisa con castellanos a las 3.000 viviendas. Fali (Alberto López) se ha casado con una joven de la alta sociedad sevillana y ese fin de semana va a celebrar la comunión de su hijo. Su suegro le ha encomendado encargarse de recoger el traje de comunión, una reliquia familiar, de la tintorería. Pero en su camino se cruzará como siempre Rafi (Alfonso Sánchez), su compadre, que lo llevará por el camino de la perdición.

Fali y Rafi son dos sinvergüenzas que viven sin trabajar gracias a la cultura del pelotazo y a saberse arrimar a políticos y empresarios corruptos. Hola, caso de los ERE. La película no da respiro al espectador, desde la primera escena los protagonistas iniciarán una carrera en la que tirando de tópicos típicos nos mostrarán su particular visión crítica de aspectos como la corrupción, las drogas o el feminismo.

¿Otra de topicazos? Sí, pero bien hecha y con mucho arte. Por cierto, los amantes de los carnavales de Cádiz podrán disfrutar con la increíble participación de Selu y Love en El mundo es suyo. Veremos si además del mundo la taquilla también es suya. Desde aquí no puedo otra cosa que recomendar encarecidamente ir a verla.

Trailer de El mundo es suyo, en cines el próximo 22 de junio.