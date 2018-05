'Willow 2' está más cerca que nunca

Tras 30 años de especulaciones, Ron Howard confirmó que Willow 2 era un proyecto que estaba considerando seriamente. Ahora que el director ha terminado la promoción de su última película, Han Solo: Una historia de Star Wars, puede hablar libremente de próximos proyectos. Y uno de ellos podría ser la secuela de esta cinta que se estrenó en 1988 y se ha ido ganando una legión de fans desde entonces como película de culto.

Ron Howard lleva años hablando sobre la posibilidad de dirigir Willow 2, pero el proyecto parece estar más cerca que nunca de concretarse. Según sus palabras, no se trataría de una continuación directa, sino de un spin-off. "No quiero revelar demasiado, pero se habla poco de Willow. No lo llamaría Willow 2, creo que se enfocaría mucho en Elora Danan, aunque Willow tuviera que involucrarse significativamente", explicó el director en declaraciones a ComicBook para así arrojar algo de luz a este proyecto del que últimamente se estaba hablando poco.

Warwick Davis, quien interpretó al personaje principal en Willow, no ha dejado de trabajar con Lucasfilm desde entonces y ha tenido su mayor o menor dosis de protagonismo en las películas de Star Wars a lo largo de los años. Visto así, el regreso de Warwick Davis en Willow 2 parece inevitable.