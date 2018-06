La historia de la infanta Cristina, la película más deseada

Pilar Urbano, escritora del libro La Pieza 25 Operación Salvar a la Infanta, que relata el caso Nóos, ha confirmado que no deja de recibir llamadas de muchos países como Francia, Bélgica, Alemania o Estados Unidos, pidiendo información sobre este sorprendente caso. Y es que es la primera vez en la historia que una infanta se sienta en el banquillo y su marido se va a la cárcel.

Ha sido un caso de "si no lo veo no lo creo" y es que, cuando en el resto del mundo se han enterado del ingreso en prisión de Urdangarín, los teléfonos de la periodista experta en el caso Nóos, no han dejado de sonar.

"Es una historia real y de la realeza muy potente, con ambiciones, amor, tensiones, rupturas, estrategias oscuras, pugnas entre togas... Una historia de gran alcance público y que ha trascendido las fronteras del interés español", aseguró Pilar Urbano a la revista Semana. "Me llaman constantemente de todas las partes del mundo para tratar este tema. Ni te imaginas...", añadió.

La autora del libro explicó que la historia será llevada a la pequeña pantalla e incluso al cine, y con respecto a actores y actrices la periodista asegura que no es su campo, pero confiesa que la actriz que tiene más parecido con la Infanta es Emma Suárez, aunque no se aventura a decir quién podría interpretar a Urdangarín.