Primera imagen oficial de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt en Once Upon a Time in Hollywood, la nueva y esperada película de Quentin Tarantino. Ambos aparecen con un estilo bastante sesentero. Brad Pitt recuerda a Robert Redford, mientras que Leonardo DiCaprio aparece con jersey de cuello vuelto y chaqueta, a lo Paul Newman.

Los dos famosos intérpretes se meten en la piel de un actor de televisión y su doble, mientras tratan de triunfar en el convulso Hollywood de 1969.

First look. #OnceUponATimeInHollywood Una publicación compartida de Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) el 27 Jun, 2018 a las 6:00 PDT

La trama tiene de fondo los famosos asesinatos instigados por Charles Manson, ya que los vecinos de los protagonistas serán Roman Polanski y Sharon Tate, la actriz que cayó a manos de su grupo de seguidores.

Once Upon a Time in Hollywood ya tiene prevista una fecha de estreno. La nueva cinta de Tarantino llegará a los cines, en principio, el 9 de agosto de 2019.