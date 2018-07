La actriz Ana Belén ha lamentado, con motivo de la presentación del filme El vuelo de la paloma (1989) en copia digital restaurada, que se hayan llegado a unos "extremos de corrección política" que, a su juicio, coartan "mucho" la "libertad de creación".

"Hay gran cantidad de películas que se hicieron en la Transición y en el comienzo de la democracia que si ahora se plantease hacerlas un director sería muy difícil", ha señalado durante el coloquio posterior a la presentación del largometraje.

En esta línea, el actor Juan Echanove ha afirmado que si un director atiende a todo el abanico de lo que se puede o no se puede hacer, "no se harían películas" y ha aludido al personaje de Antonio Resines en la película, "el típico amigo que se emborracha de fiesta y mete mano a todas las tías" y un hombre "sobón con las niñas". "No se podría ni hablar de eso y llegaríamos a un momento en el que el cine se parecería mucho entre sí", ha apostillado.

De igual manera, Víctor Manuel ha destacado que la película es "políticamente incorrecta" en la época actual y que, de haberse grabado en la actualidad, no se podría llevar a las pantallas puesto que, en su opinión, "la rechazarían todas las televisiones". "Estamos en otra sociedad bastante diferente, pusilánime y que toma muchas precauciones respecto a todo, por eso la película respira libertad", ha subrayado.

El vuelo de la paloma narra la historia Paloma (Ana Belén), una mujer hermosa que malvive con su marido en una plaza de su ciudad, donde un día, durante el rodaje de una película, encuentra la posibilidad de cambiar su vida.