Muere Shinobu Hashimoto, guionista de las películas de Kurosawa

Shinobu Hashimoto, guionista, director y productor, mejor conocido por su trabajo con Akira Kurosawa, murió ayer a causa de una neumonía, a la edad de 100 años. Fue un guion que escribió, basado en un relato corto de Ryunosuke Akutagawa, el que llamó la atención del famoso director, que decidió adaptarlo para su reconocida película de 1950, Rashomon. Cuando la cinta fue galardonada con el León de Oro del Festival de Venecia de 1951, Hashimoto decidió dejar su trabajo para dedicarse a tiempo completo a la escritura.

Trabajó en Ikiru, Los siete Samuráis,y varias películas más rodadas por Kurosawa, siendo su última colaboración la de la cinta de 1970, Dodes’ka-den. También escribió para otros directores, como Masaki Kobayashi o Kihachi Okamoto.

En 1958 su película traducida en inglés como I want to be a Shellfish, crítica basada en la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un fenómeno global. A partir de entonces su figura dentro del mundo del cine no hizo más que crecer. En 2006, el propio Hashimoto publicó unas memorias acerca de sus años de asociación con Kurosawa.