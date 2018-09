El actor, director y productor cinematográfico estadounidense Burt Reynolds ha fallecido este jueves a los 82 años en el Jupiter Medical Center, al sur de Florida, de un ataque al corazón, según informa el portal de noticias TMZ. El actor fue sometido a una operación de corazón hace 8 años.

Reynolds, que compaginó géneros, acción y comedia romántica, protagonizó más de cien películas, las más conocidasDeliverance, Los caraduras, Rompehielos, Los locos del Cannonball, Los traficantes, Striptease o Boogie Nights, por la que estuvo nominado al Oscar, al Bafta y por la que ganó el Globo de Oro al mejor actor de reparto. En televisión también era un habitual.

El actor, nacido en 1936 en Lansing (Michigan), vivió su época dorada durante la década de 1970, el más taquillero de su generación. La cámara lo amaba, todo un sex-symbol. El rey de la media sonrisa cautivadora, el macho-man del cine americano, su cuerpo era el de un jugador de fútbol americano frustrado por una lesión. Fue el segundo hombre en aparecer desnudo en la portada de la revista Playboy.

Burt Reynolds y Robert de Niro en el Festival de Tribeca en 2017

Reynolds estuvo casado dos veces. Con su segunda esposa, de la que también se separó en 1993, adoptó un niño. Pero sus parejas sentimentales más conocidas fueron la actriz Sally Field, con la que sorprendió que no se llegara a casar, y la actriz y compositora Dolly Parton.

Burt Reynolds se ha mantenido activo hasta la actualidad. Una de sus últimas apariciones, interpretando a un vieja estrella del cine que debe aceptar su decadencia fue en la película The Last Movie Star. En este momento estaba trabajando con el director Quentin Tarantino en su último proyecto, Once Upon a Time in Hollywood, que se estrenará el año que viene.