Misión Imposible: Fallout. Que no engañe el subtítulo de esta secuela de la saga producida por Tom Cruise para su propio lucimiento: pese a ser una sexta entrega, aquí no hay caída alguna de calidad respecto a películas precedentes. Al contrario, estamos ante el mejor blockbuster del 2018, el único promocionado por sus puros valores de artesanía cinematográfica y no por formar parte de una franquicia (que lo es) o una marca registrada. Los documentales que riegan el segundo disco de la edición son igualmente trepidantes y ejemplares, preñados de imágenes igual de espectaculares que la propia película. Sus creadores, al fin y al cabo, se esforzaron por no fabricar escenas de acción digitales, sino físicas, y eso es lo que refleja el así se hizo de una hora de duración. La intriga del filme es lo de menos, aunque la hay y es enrevesada: la presencia estelar de Henry Cavill, demostrando que es algo más que Superman, resulta el perfecto complemento a Cruise. En DVD, Blu-Ray en Amaray y Steelbook, y un pack con toda la serie al completo.

Mr. Mercedes es una de las mejores series recientes, aunque el haber llegado en pleno revival audiovisual de Stephen King tras el éxito de It podría relativizar sus méritos. Estamos ante una producción que conserva los méritos de la novela original (el cariño que generan los personajes, el retrato de una América decadente en lo económico y partida en dos en lo social) al tiempo que maquilla sus inverosimilitudes y simplezas como intriga policiaca. El resultado, diez capítulos de cocción lenta pero altamente entretenidos, donde Brendan Gleeson campa a sus anchas en una interpretación ejemplar, y un monstruo, Brady Hartsfield (Harry Treadaway) que actualiza perfectamente la definición del psicópata americano. Emitida en España por AXN Now, resulta una buena noticia su difusión en DVD, como lo es también la existencia de una segunda temporada ya completa, si gustan de la presente).

El Reverendo narra la crisis de fe de un cura interpretado por Ethan Hawke, pero lo hace a la manera de Paul Schrader. Y el resultado es un drama social (y, aunque no lo conozca, de posguerra) extraordinario. Quienes conozcan el cine del guionista de Taxi Driver y director de Affliction sabrán muy bien cómo las gasta el autor, que presenta una película oscura y sin aspaviento alguno pese tocar sustancia melodramática, probablemente de las mejores de su filmografía. La aquí presente es una bajada a los infiernos sin apenas asideros, que Schrader filma con el máximo ascetismo visual y narrativo, en la que un capellán de un pequeño pueblo de Nueva York, traumatizado por la muerte de su hijo, intenta sacar del abismo de la depresión a un activista medioambiental. Rodada en 1:33, el Blu-Ray conserva esa especificación artística para realizar una pesimista panorámica de un mundo agotado, tan cansado o más que el padre interpretado por Hawke, que baña temas susceptibles de alarma social como el terrorismo o el cambio climático en paranoia, remordimiento, miedo y otros demonios internos, pero sin caer en tópicos. Lo hace sin sensacionalismo alguno pese al evidente desencanto de Schrader con la América contemporánea, desnudando y mostrando una importante cantidad de ira contenida y sin permitir estallidos redentores... hasta su ambiguo y maravilloso final.

Paciente Cero es otro de esos títulos marginados por la distribución cinematográfica (normal: en diciembre se han estrenado casi una veintena de películas a la semana, una "maravillosa" planificación de la que solo pueden salir perjudicadas las películas y el espectador) pero con, a priori, ciertos puntos de interés. Sus protagonistas, para empezar, son el británico Matt Smith, uno de los recientes Dr. Who, así como Natalie Dormer, una de las protagonistas de Juego de Tronos hasta que una las notables cribas de personajes de la ficción de HBO se le cruzó por medio. Estamos ante una película de infectados zombies, pandemias y curas a mordiscos. Hay todo un ejército de fans dispuestos a devorar argumentos distópicos como el que propone Paciente Cero, de modo que aquí tienen un solvente entretenimiento para morder antes o después de Reyes.

Star Trek: Discovery. Temporada 1. Concebida como precuela de las aventuras de la Enterprise, la serie de CBS que protagoniza Sonequa Martin-Green (The Walking Dead) es de un esplendor visual fascinante, casi (y perdón por el tópico) cinematográfico. Su estilo, que intenta comulgar el nervio de las películas de J.J. Abrams con el importante legado de las series precedentes, actualiza y sitúa la franquicia de ciencia ficción de Gene Roddenberry en el mundo actual, o mejor dicho, en un futuro acosado por preocupaciones misteriosamente cercanas. Ese ha sido siempre el quid de la cuestión en Star Trek, con un plus que futuras temporadas de la serie deberán completar, una vez superado el bache de la marcha de su showrunner Bryan Fuller: narrar con creciente y desorbitada fantasía los fantasmas de esta generación, tanto para fans como para un público más amplio. Está disponible en DVD y Blu-Ray, éste último también en Steelbook.

La Primera Purga, en DVD y Blu-Ray (y, de nuevo, posibilidad de un bonito Steelbook) es de lo más parecido a la blaxploitation que el cine de Hollywood ha parido recientemente. De nuevo, una crítica social (los ricos que salen a cazar a los pobres) sirve para un divertimento de acción sin complejos, macarra y sin ataduras, realizado con una caradura que casi recuerda a las sensacionalistas películas de género italianas filmadas en EEUU en décadas pasadas. Lamentablemente, el terror, la sangre y el suspense se han quedado aquí por el camino (se trata, al fin y al cabo, de una cuarta parte) y aquí hay más tiroteos que otra cosa, pero seguramente eso mismo hará que otros disfruten de la macarrada excelentemente presentada en disco físico por Sony. Los contenidos adicionales, los habituales: escena eliminada y documentales sobre la caótica noche de purga para acabar de pasar la tarde.

The Expanse. Temporada 2. Esta vez solo en DVD una de las series de ciencia ficción más infravaloradas (al menos aquí en España, poco ducha a estos experimentos) de la actualidad, pese a la cuidada factura de la producción. En un futuro lejano, con la humanidad extendida a lo largo del sistema solar, se sucede una lucha por el poder político y los recursos entre Marte y la Tierra, un panorama ambicioso que la serie desenreda en tramas que mezclan la aventura, lo policiaco y el thriller político en formato de ciencia ficción de altura. Basada en los libros de James S.A. Corey, es una excelente noticia que la edición física de The Expanse continúe en nuestro país: es una de esas series que de pertenecer a otro género o haber sido cuidada en un panorama de plataformas digitales tan atomizado, quizá hubiera tenido la aceptación merecida.