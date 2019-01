Carmen Maura: "Me pone negra dar dinero a los catalanes, son los que menos lo necesitan"

La actriz Carmen Maura, a punto de estrenar la película Gente que viene y bah, ha concedido una entrevista a El Mundo en la que repasa los temas que copan la actualidad, como los movimientos feministas o la situación política que se vive en Cataluña. "Cada vez que veo que para conquistar a los catalanes les están dando dinero, me pone negra. Porque precisamente no es la comunidad que más lo necesita", asegura en la entrevista. "Si acaso es la comunidad que más gasta en tonterías. Vamos a un festival y ves una oficina española y otra catalana. Y lo de las embajadas. (…) Me pone negra. Todo eso hace que los otros vayan con las banderitas", añadió.

La intérprete madrileña también se muestra crítica con las últimas actuaciones de los movimientos feministas: "Ya es hora de que las mujeres empecemos a relajarnos". La actriz cree que hay que normalizar la situación porque "tanta reivindicación y tanta discriminación positiva va a empachar a todo el mundo". En ese sentido, abogó por echar la mirada atrás, cuando "sí que era angustioso" y "empezar a tomarse el ser iguales a los hombres como si fuera una cosa normal".

"Y todo el rollo ése de prohibir lo piropos... No sé, a mí me agota el tema. Además, vamos a acojonar de tal manera al género masculino que no va a haber forma de ligar", añade en El Mundo.

Maura siguió en esta línea para hablar de la actual mayoría de mujeres en el Gobierno de Pedro Sánchez: "Cuando vi a Sánchez como si hubiera ganado al parchís todo rodeado de chicas en el Gobierno... Pues vale, muy bien". Y confesó que le encantaría ver en Moncloa un político que la enamorase tanto como lo hizo Felipe González.

La chica Almodóvar se encuentra en un momento profesional fabuloso. Participa junto a Clara Lago, Alexandra Jiménez, Álex García o Carlos Cuevas, entre otros, en la comedia Gente que viene y bah, el primer largometraje de Patricia Font que llega a los cines el próximo 18 de enero y que está basado en la novela de la escritora Laura Norton que lleva el mismo nombre. Además, se encuentra de gira por toda España con La golondrina, de Guillem Clua.