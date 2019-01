El gran zasca de García Jonsson a Leticia Dolera en los Premios Feroz

Los Premios Feroz nacieron con la intención de ser los Globos de Oro españoles y definitivamente lo han conseguido. En primer lugar por la acidez de sus presentadores. La actriz Ingrid García Jonsson decía nada más salir al escenario una de las grandes pullas de la noche, "cumplo el requisito más importante para que una actriz pueda trabajar: no estoy embarazada". Y esto mientras en la pantalla gigante del escenario enfocaban a Leticia Dolera.

Dolera se ha significado en los últimos años como la actriz más feminista y es muy activa en Twitter para denunciar "injusticias". Recientemente la actriz Aina Clotet denunció públicamente que Dolera había prescindido de ella para hacer una serie simplemente por estar embarazada. La broma de García Jonsson continuó, "Leti, luego te enseño el predictor por si quieres hacerme un casting. Veo que ya he ofendido a alguien. Os propongo una cosa: cada vez que algo os ofenda, chupito. Leti, tú hoy por si acaso mejor bebe agua. No porque estés embarazada, claro".

Ese elemento, la bebida, es lo que hace a los Premios Feroz más divertidos. Al igual que en los Globos de Oro, periodistas y actores comparten mesas repletas de vino, lo que hace que algunos suban al escenario más desinhibidos. Así Paco León cuando ganó el Feroz a Mejor Serie de Comedia por Arde Madrid al ponerse ante el micro le daba las gracias al Ribera del Duero.

Uno de los momentos más graciosos de la gala fue cuando los actores Eduardo Casanova, Itziar Castro y Bárbara Santa Cruz llamaron a la presentadora fuera del escenario porque eran "los límites del humor" y representaban a todos los ofendidos. Momento en que terminan discutiendo los mismos límites porque "me ofende como gay", "me ofende lo que dices como mujer", "me ofende que te ofenda", "me ofende como gorda"...

Los Premios Feroz se han celebrado este año por primera vez fuera de Madrid, concretamente en el Bilbao Arena ante más de 3.000 personas que habían comprado una entrada, uno de los elementos más novedosos sin duda porque daba una visión fresca de lo que le gusta al público. Así, nominaciones como las de Campeones y Élite eran sin duda las más aplaudidas.

En cuanto a los premios hubo dos claros vencedores en cine: El Reino y Campeones, una como película dramática y la otra como comedia. Precisamente son las dos favoritas, a priori, a ganar el Goya y en los premios de la Academia sólo lo podrá ser una. El Reino también se ganó Mejor Director para Rodrigo Sorogoyen, Mejor Actor para Antonio de la Torre, Mejor Actor de Reparto para Luis Zahera y Mejor Guión.

Quién te cantará de Carlos Vermut se hacía con tres premios, Mejor Actriz para Eva Llorach, Mejor Cartel y Mejor Tráiler. Por cierto, momento descacharrante el agradecimiento de la actriz murciana que leyó un mensaje que le había mandado su cuñada para desearle suerte.

En TV también hubo dos claros vencedores: Fariña y Arde Madrid. La primera ganaba Mejor Serie Dramática, Mejor Actor para Javier Rey y Mejor Actor de Reparto para Antonio Durán "Morris". Arde Madrid igualemte se hacía con Mejor Serie Comedia, Mejor Actriz para Inma Cuesta y Mejor Actriz de Reparto para Anna Castillo. El premio de Honor fue para José Luis Cuerda.

Palmarés completo:

CINE

Mejor Película de Comedia: Campeones

Mejor Película Dramática: El reino

Mejor director: Rodrigo Sorogoyen, por El reino

Mejor Actriz protagonista: Eva Llorach, por Quién te cantará

Mejor Actor protagonista: Antonio de la Torre, por El reino

Mejor Actriz de Reparto: Anna Castillo, por Viaje al cuarto de una madre

Mejor Actor de Reparto: Luis Zahera, por El reino

Mejor Tráiler: Miguel Ángel Trudu, por Quién te cantará

Mejor Cartel: Carlos Vermut, por Quién te cantará

Mejor Guión: Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, por El reino

Mejor Música Original: Alberto Iglesias, por Quién te cantará

Premio Especial: Entre dos aguas

Mejor documental: Apuntes para una película de atracos

TV