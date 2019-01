El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha colado entre los nominados a los Golden Raspberry Awards 2019, más conocidos como los Razzie, los galardones que señalan lo peor del cine del año.

Trump opta al galardón al peor actor por los documentales Death of a Nation y Fahrenheit 11/9. Con esta candidatura, Trump se convierte en el segundo presidente estadounidense en optar a tal dudoso honor, después de que George W. Bush fuera nominado y ganase en 2005.

El documental Death of a Nation lidera las nominaciones, junto con el biopic Gotti y las comedias Holmes & Watson y ¿Quién está matando a los moñecos?, con seis candidaturas. Dirigido por Dinesh D'Souza, que arrasó ya en los Razzie de 2017 con su anterior documental (Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party), el filme hace una comparativa entre Abraham Lincon y Donald Trump.

Por otro lado, el presidente y su esposa Melania logran también una nominación por el documental Fahrenheit 11/9' dirigido por Michael Moore.

Entre los nominados destacados de este año están la Robin Hood protagonizada por Taron Egerton, la cinta de terror Winchester: La casa que construyeron los espíritus o las dos candidaturas que ha logrado la cinta de animación Sherlock Gnomes por Johnny Depp, en las que se destaca cómo su carrera anda de capa caída.