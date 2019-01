Dardo de Vox a los actores después de que la Academia les desprecie en los Goya

Este sábado se celebra la 33 edición de los Goya. La gala tendrá lugar en Sevilla y, al contrario que otros años, no habrá una gran representación política. Pedro Sánchez no asistirá, y tampoco lo hará Pablo Iglesias. Albert Rivera no ha confirmado su asistencia y tampoco está confirmada la presencia de Pablo Casado. Quien seguro no acudirá será Vox: la Academia no ha invitado al partido.

Según declaró el presidente de la institución a Europa Press, Mariano Barroso, el motivo de la falta de invitación es que no tienen representación en el Congreso de los Diputados. Vox, no obstante, sí está representado en el parlamento andaluz, institución en la que ha entrado justo en el año en el que los Goya viajan a la capital hispalense.

Desde Vox, han contestado a la Academia con un tuit en el que ironizan con la ausencia de invitación: "Queríamos recomendarles que hicieran alguna película sobre la gloriosa historia de España, Blas de Lezo, por ejemplo... porque los españoles volverían al cine y ellos dejarían de pedir subvenciones".