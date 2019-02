La alfombra roja de los Premios Goya nunca defrauda. Por ella pasan decenas de actores y directores a los que se les pregunta desde cuál es su película favorita de la noche hasta las cosas más variopintas. Este año, una de las preguntas obligadas era qué pensaban sobre la denuncia de los becarios que ayudan con el guardarropa y protocolo. La denuncia es que el trabajo lo hacen por 0 euros, en claro contraste con la gran noche del cine español en la que por la alfombra roja desfilan actores y actrices con vestidos y joyas de varios miles de euros.

El que durante siete días fuera ministro de Cultura, Máxim Huerta, decía a Es Cine no haberse enterado de la polémica y zanjaba con un "si denuncian pues que siga su curso". Sobre cómo llevó su cese/dimisión se limitaba a dos palabras "con ataques" y matizaba que "uno siempre es ministro de Cultura". Joaquín Reyes era es más claro y contundente, "nadie debe trabajar gratis". Era de los pocos que se mojaba, la mayoría se limitaban a decir que no se habían enterado como Juan Antonio Bayona. Leticia Dolera dudaba sobre el asunto y nos aseguraba que "deberíamos hacer una reflexión, si nos parece mal la uberizacion de los trabajos, nadie debería trabajar gratis".

Leticia Dolera fue precisamente una de las protagonistas no pretendidas en los Premios Feroz cuando Ingrid García Jonsson bromeó con que podía presentar la gala porque no estaba embarazada, "de verdad Leti, te puedo enseñar el Predictor". Sobre la alfombra roja le preguntábamos si le había sentado mal el chiste de Ingrid, "no fue Ingrid sino los guionistas, hay que pensar en ello" pero al mismo tiempo añadía que "no le di importancia".

Sobre la polémica de no contratar a una actriz por el mero hecho de estar embarazada aseguró que "no he hecho nada malo, no ha habido ninguna discriminación en este proyecto" y "por eso no creo que tenga que ser prudente". Dolera decía que tras esto ha reflexionado mucho "sobre la prensa y las redes sociales, nos dejamos llevar por el titular morboso.

Vox en los Goya

Otra de las preguntas era por la denuncia de Vox de no haber sido invitados a la gala. Leticia Dolera decía que "siguiendo el protocolo sí" los invitaría pero que "no me haría ilusión que vinieran a una fiesta de cultura" porque, según Dolera, "Vox legitima discursos de odios, homófobos y machistas". Además recomendaba a Abascal "ver cine como Carmen y Lola" del "amor entre dos mujeres".

Rodrigo Sorogoyen, director de El Reino, que estaba a su lado decía que "hay que invitar a todo el mundo". Cuando Leticia le decía que ella a nivel personal no lo haría Rodrigo contestaba, " bueno no invitamos a nivel personal, es algo institucional" y bromeaba añadiendo que "yo a mucha gente que está aquí no la invitaba a mi casa".

Ernesto Sevilla también optaba por invitar al partido de Abascal, echo de menos a Vox, personalmente me gustaría que estuviesen". Pedro Almodóvar por el contrario no quería ni pronunciar el nombre de Vox, "de ese partido de tres letras he decidido no hablar de él y me gustaría que algunos más lo hiciérais", nos decía a la prensa. "Les niego la existencia", sentenciaba.

Isabel Coixet aseguraba no saber de las protestas y se preguntaba "¿pero querían venir?, ¿han pedido venir? Sobre este tiempo de los ofendiditos en redes sociales nos contaba que "he participado en un vídeo muy sencillo donde decimos que España es una democracia y si te digo todos los insultos que me han dedicado.."

Coixet es una directora catalana que siempre ha defendido su españolidad y por eso ha sido el centro de las críticas de los independentistas. "En redes sociales hay un campo libre y gente muy mezquina y cabrona que creen pueden insultar porque no sabes quiénes son". En este sentido terminaba añadiendo que "si te metes con alguien por decir que España es una democracia, pues chico, tienes un problema".