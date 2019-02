Una madre con una zapatilla se considera hoy violencia doméstica, así que Liam Neeson sabía dónde se metía (también se metía en el racismo). Y quizá no es que sus declaraciones hayan tenido lugar durante la promoción de Venganza bajo cero, sino que forman parte de la promoción. No sé. En una entrevista en The Independent contó que cuando se enteró de que una amiga había sufrido una violación se echó a las calles "con una barra de hierro esperando durante una semana a que un negro hijo de puta" se le acercara. Lo primero que le preguntó a la amiga era de qué color era el agresor. El sucedido vino a cuento para explicar la psicología de su nueva película. Pero dice que la venganza sólo lleva a más venganza y más muerte.

Sobre todo si no das con el culpable. Es lo que pasa en Irreversible, la película dirigida por Gaspar Noé e interpretada por Monica Bellucci, Vincent Cassel y Albert Duppontel. La película con esas dos escenas brutales, sobre todo la de la violación (cuando matan al tipo también, pero menos). Antes de Falso culpable y de no hacer Vértigo, Vera Miles trabajó con Hitchcock en Venganza, episodio de Alfred Hitchcock presenta. Interpretaba a una ex bailarina que vivía con su marido en un parque de caravanas. Al volver un día a casa, el marido lo encuentra todo desordenado y ella le dice que un hombre la ha atacado y casi la mata. Se van a cazarlo en el coche. Ven a uno: "Ha sido ese, ha sido ese". El marido lo mata. Cuando vuelven camino de la caravana, la mujer ve a otro hombre y vuelve a decir: "Ha sido ese, ha sido ese". Como una cabra.

Lo de Liam Neeson no llegó a mal puerto. Si lo contado es cierto, seguramente los negros hijos de puta tuvieron la suerte de no cruzarse con él. En Venganza bajo cero interpreta a un señor llamado Nels Coxman que decide vengar la muerte de su hijo a manos de narcotraficantes. Lo que se espera de Liam Neeson. Pese a que en España se vuelva a tirar de la ‘venganza’ en el título, en esta ya no interpreta a Bryan Mills, personaje con el que empezó en 2008: Venganza, según la traducción española de ‘Taken’. Las siguientes continuaron en inglés con el mismo título original y aquí con el que se le había dado. ‘Taken’ 2 y ‘Taken 3’ fueron ‘Venganza: Conexión Estambul’ y ‘V3nganza’. La última, ya distinta, se sigue titulando Venganza bajo cero (en el original ‘Cold pursuit’).

En El diario de Bridget Jones (la primera novela), Bridget y sus amigas se reunían a ver la escena de ‘Orgullo y prejuicio’ (BBC, 1995) en la que el señor Darcy vuelve a Pemberley (sin saber que Elizabeth y sus tíos han ido de visita) y se da un baño en el lago. Míster camisa mojada. Las chicas se relamían con la imagen húmeda del señor Darcy (Colin Firth). A mis amigas y a mí nos pone Bryan Mills (Liam Neeson) en Venganza rescatando a su hija de los secuestradores albaneses dedicados a la trata de blancas. Matando, torturando, electrocutando y matando otra vez a los malos. Llevándose al final a su hija a casa. El Neeson real es un poco torpe.