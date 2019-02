Carmen Maura no se cree "a la mitad" de las actrices que denuncian violaciones

La actriz Carmen Maura ha expresado sus recelos respecto al movimiento #MeToo en una entrevista en la que lamenta los excesos del feminismo actual. En una entrevista en el suplemento dominical XL Semanal, Maura sentencia que la corriente le "parece una exageración, vamos a acabar con los tíos". "Va a llegar un momento en que todos van a preferir ser homosexuales y nos van a dejar en paz", bromea.

"Se está abusando tanto del tema que los tíos se están acojonando de una manera increíble. Ahora, un obrero no nos dice un piropo desde un andamio ni de coña", afirma la actriz, que cuando la periodista le señala las denuncias de abuso, sentencia: "Que de repente se apunte todo el mundo a decir que las han violado… pues que lo hubieran dicho antes. La verdad es que a la mitad de ellas no me las creo, sinceramente".

Maura también apunta que no le "gusta nada lo de la discriminación positiva". "Eso de que obliguen a que haya diez chicas en tales puestos me parece humillante. A lo mejor incluso no tiene que haber diez, tiene que haber veinte, porque es lo que hace falta si no hay ningún tío mejor que ellas", sostiene. Para la actriz, las mujeres "no necesitamos cuotas, necesitamos que se nos escuche, se nos respete y se nos tenga en cuenta". "La discriminación positiva me parece bastante humillante, siendo franca", sostiene.

Con estas opiniones, Maura se sitúa al lado de otras actrices que han querido marcar distancias con el movimiento #MeToo, como Catherine Deneuve, firmante de un manifiesto "contra el puritanismo", y Juliette Binoche, que esta misma semana se refirió al productor Hayvey Weinstein, acusado de abusos sexuales. En la Berlinale, dijo que ya se le había "atizado públicamente" lo suficiente y que ahora la Justicia debía hacer su trabajo. "No debe olvidarse que fue un gran productor", dijo.