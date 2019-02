La 91º ceremonia de los Oscar ha conseguido este año lo imposible: que la calidad y atractivo de las películas que concursan (el año, hay que decirlo, ha sido flojo) así como los inevitables olvidos e injusticias (que los hay, y en abundancia) sean cuestiones absolutamente secundarias. Nos referimos cúmulo de errores de organización, rectificaciones y amagos de una Academia francamente despistada a la hora de atajar la alarmante caída de audiencia (la edición anterior marcó un bajo histórico) y que por el camino ha ofendido, soliviantado o ignorado a miembros de la comunidad artística de Hollywood y, por el camino, al propio público.

Roma, Bohemian Rhapsody, Ha nacido una estrella, Black Panther, Green Book, Infiltrado en el KKKlan, El vicio del poder y La favorita tratarán de hacerse con el favor de los académicos en un año sin un claro favorito, y en el que las diversas asociaciones y gremios de la industria (PGA, SAG, DGA, ACE, WGA...) que podrían aclarar el destino de los premios han ido cada una por donde les ha dado la gana. Los productores prefirieron Green Book, los actores al reparto completo de Black Panther (¡!), los directores a Roma de Cuarón, los editores a La Favorita y Bohemian Rhapsody y los guionistas a ¿Podrás perdonarme algún día? y Eight Grade, que no figuran ni en película ni en director. ¿Y los Globos de Oro considerados hasta al hartazgo "la antesala de los Oscar"? La respuesta sería ¿y a quién le importan ya? Esos premios se dividen en película extranjera, dramática y cómica, y éstos fueron para Roma, Green Book y Roma, respectivamente. Con la particular idiosincrasia de las nominaciones de este año no ayudan demasiado.

Change is coming to the #Oscars. Here's what you need to know:

- A new category is being designed around achievement in popular film.

- We've set an earlier airdate for 2020: mark your calendars for February 9.

- We're planning a more globally accessible, three-hour telecast. pic.twitter.com/oKTwjV1Qv9