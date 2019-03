Mario Casas se queda sin aplausos por primera vez en Málaga

Mario Casas sigue siendo el rey indiscutible del Festival de Málaga. ¿Por qué hay tanta adolescente agolpada a las puertas del hotel? Porque viene Mario. ¿Por que hay tanta expectación a las puertas del Teatro Cervantes a las 12:00 de la mañana? Porque viene Mario. Sin embargo, su paso por el festival en esta ocasión ha sido agridulce. Esta vez no venía con película sino con serie en su vuelta a la TV 6 años después de El Barco. Se trata de Instinto, un thriller erótico producido por Bambú y Movistar que podrá verse en la plataforma a partir del 10 de mayo.

La serie Instinto llegaba a Málaga, donde ha sido vista por primera vez por prensa y público, rodeada de mucha información previa que la hacía interesante. En primer lugar por sus protagonistas, junto a Mario podemos ver actuando a su hermano pequeño Óscar Casas, todo un fenómeno en las redes sociales. En segundo lugar por la temática de la serie, el sexo, y el hecho de que la protagonice uno de los sex symbols del cine español.

La serie en materia sexual no creo que defraude. De hecho, el inicio del primer capítulo es toda una declaración de intenciones cuando muestra un desnudo integral, el primero, de Mario Casas. ¿Y el argumento? Pues bien, aquí es donde entra la diferencias de opiniones. La serie gira entorno a un empresario de éxito y millonario sometido a mucha presión y atormentado por un acontecimiento de su pasado. Sí, lo sé, 50 sombras de Grey. Para liberarse, o intentarlo, acude a un selecto club privado donde sus socios pueden llevar a cabo todas sus fantasías sexuales. Sí, también he caído, Eyes Wide Shut de kubrick. Y sí, de las dos tiene algo.

Mario llegó a Málaga arrasando como siempre: a la salida del hotel, en la alfombra roja y por la noche sobre el escenario del Teatro Cervantes para presentar el proyecto. Pero el termómetro sobre lo que gusta o no es realmente el pase de por la mañana, a donde acude toda la prensa y público en general que ha pagado su entrada. Tras la proyección de los dos primeros capítulos el Teatro Cervantes guardó un extraño silencio, un silencio de murmullo. Cada proyección termina con aplausos, desde tímidos y anecdóticos a rotundos y estremecedores. También con algún silencio, pero de desagrado total con algún que otro pitido.

Pero Instinto terminó sin aplausos y sin protestas. ¿Había desagradado tanto o por el contrario había dejado clavados en sus butacas a los asistentes por lo que habían visto? Parece que de todo hubo, como muestra que algunos periodistas nacionales se salieran antes de que terminara la proyección y que otros salieran encantados. Es lo que tiene el sexo y el morbo, que es capaz de eclipsarlo todo.

Esto no es Berlín

Por el festival de Málaga también ha pasado la película mexicana Esto no es Berlín tras su paso por festivales internacionales como Sundance. Definitivamente es el momento del cine mexicano. La película de Hari Sama tiene bastante de autobiográfica como nos decía el director que sitúa la acción en los años 80 en un México donde los jóvenes intentaban emular al Berlín contracultural o la movida madrileña.

Dos adolescentes de familias de clase media acomodada descubrirán el despertar sexual gracias a un club nocturno underground donde la droga y el sexo son los protagonistas. Esta película está protagonizada por otro sex symbol, esta vez mexicano claro, como Xabiani Ponce de León. El joven actor se dio a conocer mundialmente gracias a la serie de Violetta, de Disney. Este papel arriesgado lo escogió porque "quería romper con mi imagen Disney", decía a Es Cine. Lo más difícil, el desnudo integral que protagoniza. Parece que si no hay desnudo integral no hay cuota de mercado. "Estaba en plena calle cubierto con un albornoz, me lo quité y cuando dijeron ¡acción! y me mostré tal cual y vi que no pasaba nada fue como una liberación".