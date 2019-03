La historia de amor ridícula de Maribel Verdú

Definitivamente esta edición del Festival de Cine en Español de Málaga no pasará a la historia por ser buena, pese a que encontramos algunas cosas interesantes como La Banda. La película dirigida por Roberto Bueso arranca en Londres donde vive un joven, Edu, al que vemos presentándose a una prueba para la Royal Academic of Music. Sin embargo, desde el principio vemos que ese chico no es feliz.

Edu viaja a España para asistir a la boda de su hermano en su pueblecito valenciano, que además coincide que está de fiestas. En su regreso, Edu intentará recuperar todo lo perdido por la distancia y el tiempo: a su familia, su grupo de amigos de toda la vida y en especial, su primer amor, Alicia, que desde que se fue es la eterna novia de su mejor amigo con el que acaba de romper. Edu se enfrentará a una gran contrariedad, ¿qué me envidian los que se quedaron si mi vida en Londres no me gusta? Una gran historia de amor triste.

El día continuaba con 7 razones para huir, de Esteve Soler, Gerard Quinto y David Torras. Una interesante película dividida en 7 episodios cargados de humor negro y surrealismo, al más puro estilo de Buñuel y Berlanga. Así, veremos a unos padres que quieren "abortar" a su hijo de 30 años que sigue viviendo en casa, es decir, matarlo. O a un matrimonio acomodado barcelonés al que el Tercer Mundo le sale de la TV y se les planta en el salón. O a un trabajador de una inmobiliaria que enseña el piso para alquilar con el anterior inquilino ahorcado en el salón.

Como pasa siempre en las películas divididas en capítulos o episodios, existe desigualdad. Unos interesarán más que otros, pero todos harán pensar al espectador. Se podría decir que es políticamente incorrecta, pero en estos tiempos que corren se usa tanto el término que ya parece incluso que es mainstream lo políticamente incorrecto. Interesante película que provocará alguna carcajada en el que la vea.

Por último llegaba El Doble más Quince, el despropósito del día, de Mikel Rueda. La historia se centra en una mujer, Maribel Verdú, que lo tiene todo: es médico y tiene una vida acomodada, un marido que la quiere y unos hijos felices. Sin embargo, ella siente que le falta algo. Ya empezamos. Descubre por "accidente" un chat sexual en donde un joven que dice tener 30 años se ofrece para tener sexo con ella a cambio de dinero.

Cuando quedan, ella comprobará que realmente es un chico menor de edad, y por cierto, más tierno que el día de la madre. Para colmo, virgen. Por tanto, la historia no es que no te la creas, es que te parece ridícula. Una vez que quedan, vivirán 24 horas deambulando por la ciudad en búsqueda de la felicidad, o el momento feliz, que ambos necesitan.

Sé lo que ha querido hacer el director, otras veces lo hemos visto en películas con en esas historias de huidas hacia adelante para volver al principio y descubrir que ya eran felices a su manera. Lo único, y lo siento, pero no te ha salido. La próxima vez, busca a un chico joven que creamos que de verdad puede seducir a toda una Maribel Verdú.