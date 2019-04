Vayas donde vayas ellos siempre están ahí. Ya estés viajando en Metro, en tren o avión, estés en casa o en la calle, en la playa o en la montaña, ellos siempre te acompañan. Hacen reír, hacen llorar, te tienen en vilo y llega un momento que no puedes separarte de ellos. Y aunque no tengan nada nuevo que contarte, te obligan a visitarlos de nuevo por lo que te hacen sentir, como a un viejo amigo al que hace tiempo que no ves. La mayor parte de ellos son de papel, aunque hay algunos que ya se han convertido en dispositivos electrónicos. Incluso muchos de ellos han dado el salto a las pantallas de cine.

Los libros son esos compañeros de papel incansables, con miles de historias entre sus páginas. Te permiten viajar a mundos desconocidos, te presentan a personajes que marcan tu vida y narran aventuras que hacen soñar. La literatura es una de las cosas más maravillosas de la humanidad, el legado de millones de artistas que quisieron compartir lo que llevaban dentro con el mundo.

Desde hace 23 años, cada 23 de abril celebramos en todo el mundo el Día Internacional del Libro. La fecha, como siempre, no es fruto del azar. La UNESCO, a la hora de buscar un día en el que honrar la literatura, eligió este día por coincidir con la muerte de tres grandes autores: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Los tres dejaron este mundo un 23 de abril de 1616. Aunque lo dejaron físicamente, ya que su legado es eterno.

Si alguien ha utilizado la literatura para inspirarse, ese ha sido el cine. Con mayor o menor acierto, son innumerables las obras literarias que tienen su homólogo cinematográfico, y han puesto cara real a los personajes que hasta ese momento vivían en la imaginación de los lectores.

Para celebrar esta fecha tan señalada, FlixOlé ha reunido las mejores adaptaciones cinematográficas de obras literarias en la selección "Del papel al celuloide". En esta colección, los suscriptores de FlixOlé encontrarán películas como la nominada a 7 premios Goya La Celestina de Gerardo Vera, La pasión turca de Vicente Aranda, (adaptación homónima de la novela de Antonio Gala y que recibió 12 nominaciones a los Goya), la ganadora de un Goya La lengua de las mariposas (basada en uno de los relatos del libro ¿Qué me quieres, amor? de Manuel Rivas, dirigida por José Luis Cuerda), Los girasoles ciegos (inspirada en la obra de Alberto Méndez y protagonizada por Maribel Verdú y Javier Cámara) o El disputado voto del Sr. Cayo (Antonio Giménez-Rico) y Los Santos Inocentes (Mario Camus), ambas adaptaciones de novelas de Miguel Delibes.

También se encontrarán películas como Historias del Kronen (basada en la novela de José Ángel Mañas y dirigida por Montxo Armendáriz), La carta esférica (adaptación de la obra de Arturo Pérez-Reverte dirigida por Imanol Uribe protagonizada por Carmelo Gómez y Aitana Sánchez-Gijón), La tía Tula (adaptación de la magnífica obra de Unamuno dirigida por Miguel Picazo) o Carreteras secundarias (película dirigida por Emilio Martínez Lázaro, basada en la novela de Ignacio Martínez de Pisón y protagonizada por Antonio Resines).

Estos son sólo algunos ejemplos de las películas que forman parte de "Del papel al celuloide", una selección pensada para los amantes de la literatura que quieran disfrutar de las historias que les emocionaron sobre el papel y deleitarse con las mejores adaptaciones cinematográficas.

