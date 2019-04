Chris Hemsworth se postula para ser el nuevo James Bond

Chris Hemsworth está en lo más alto gracias a su papel de Thor en el universo Marvel, sin embargo el actor quiere dar un paso más en su carrera, y ha asegurado que le encantaría ser el próximo James Bond.

"Cuando estábamos filmando Rush, alguien lo dijo y pensé: 'Genial, si esta es mi cinta de audición, entonces genial'", contó el actor a Balance, alabando la película dirigida por Ron Howard, donde Hemsworth interpretó a James Hunt. "No creo que alguna vez te encuentres con alguien que no quiera ser James Bond. Me encantaría hacerlo", confesó.

Si Hemsworth consiguiera el papel, la estrella de Marvel sería el segundo actor australiano en interpretar al espía, después de George Robert Lazenby.

Pero para conseguir un papel tan icónico hay que tener en cuenta "muchos elementos y va más allá de mí mismo", reconoció el intérprete. "Es algo en lo que la comunidad de fans de Bond y todo el equipo están de acuerdo, y tiene que ser una decisión muy orgánica por parte de ellos. Se han oído muchos nombres y mucha gente brillante puede hacerlo".

Con el papel de James Bond en juego después de la inminente salida de Daniel Craig, numerosos pesos pesados de Hollywood han expresado interés en convertirse en el nuevo 007, desde Henry Cavill hasta Tom Holland.