Leticia Dolera se estrella con su foto del 28-A: "Me he echado a llorar"

Muchos famosos han comentado en las redes sociales cómo están viviendo la trascendental jornada del 28-A. A algunos, como a Paco León o a Loquillo, les ha tocado trabajar. Otros, mientras, han hecho llamamientos a la participación o se han fotografiado en su colegio electoral.

Ese ha sido el caso de la actriz y feminista Leticia Dolera: en Twitter, ha subido una fotografía de sí misma a punto de introducir la papeleta con este comentario: "Mi madre me ha hecho esta foto. Luego ha votado ella. Yo me he echado a llorar. Nos hemos abrazado".

Mi madre me ha hecho esta foto.

Luego ha votado ella.

Yo me he echado a llorar.

Nos hemos abrazado.#28A pic.twitter.com/u3rYabtj9z — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) April 28, 2019

Las redes sociales, que ya se ensañaron con ella con la polémica sobre el despido de su serie de una actriz embarazada, han reaccionado con numerosas críticas por lo impostado del comentario y el supuesto llanto por algo que pueden hacer desde hace cuarenta años millones de españoles. Muchos le han recordado que, a su edad, ya ha podido votar decenas de veces.