La película que incomodará a los progres del multiculturalismo al verse en un espejo

¿Es usted de los que dice que Lavapiés es maravilloso porque es un crisol de culturas pero no ha estado nunca? ¿Lo dice desde su mansión con jardines privados y un lago como piscina? Entonces Como un pez fuera del agua no es su película. No lo es porque le va a incomodar en más de una ocasión.

La película italiana cuenta la historia de Giovanni (Antonio Albanese) que trabaja en la UE reurbanizando suburbios en las periferias de ciudades italianas. Está divorciado y tiene una hija adolescente, Agnese, que romperá sus esquemas cuando le presente a su novio Alessio, un joven que vive en los suburbios a los que Giovanni nunca se había planteado ir pero de los que habla a diario en la UE. La madre del joven, Mónica, que representa el polo opuesto a Giovanni, también se preocupará de la relación de su hijo cargada de prejuicios. Se producirá entonces el choque de dos mundos opuestos, condenados a entenderse.

Riccardo Milani, director de la película, estuvo en Madrid y contaba a Es Cine que "la película nace de la desesperación de ver un país tan dividido como Italia". Por un lado, "Giovanni tiene la responsabilidad de no conocer bien las cosas de las que habla y Mónica de culpabilizar siempre a los demás de sus problemas".

Uno de los momentos más delirantes de la película, recordemos que es una comedia, es el momento en el que entra en acción la exmujer de Giovanni y madre de Agnese. Para empezar se dedica a cultivar lavanda en Francia para conseguir nuevas fragancias. Expliquele a una madre soltera cuyo exmarido está en la cárcel, que tiene que mantener a dos hermanas ladronas y que pese a tener varios trabajos no llega a fin de mes que una bohemia se dedica a plantar flores.

Giovanni desde el principio es consciente de su hipocresía y contradicción, sin embargo, su exmujer le da lecciones sobre lo intolerante que está siendo y lo bonito que es conocer a una "familia auténtica". En el momento que la exmujer de Giovanni pone un pie en el barrio del novio de su hija sólo piensa cómo salir de allí y ya no le parece tan "auténtica" esa vida.

"Es un muro cultural, también económico, porque durante muchos años las personas como la exmujer de Giovanni han hecho de la teoría su propia fuerza pero nunca han tocado con sus manos la realidad de lo que teorizaban". Por otro lado, también existe un "desconocimiento en esos barrios periféricos de la UE y lo que puede suponer para ellos, de ahí que sientan a Europa como lejana".

El director consigue en una sola escena plasmar a la perfección la gran distancia que existe entre la realidad que vive Giovanni y la que vive Mónica. La escena transcurre en un cine de versión original donde Giovanni lleva a Mónica mientras hacen tiempo para recoger a sus hijos de una fiesta. La película es un drama desgarrador armenio. Mientras los asistentes asisten a actos culturales que "suponen un puñetazo en el estómago" al ver esos dramas, para Mónica es muy aburrido porque "si el director quiere ver problemas que vaya a mi barrio".

En Como un pez fuera de agua hay dos personajes que provocan la risa nada más aparecer en pantalla. Ricardo Milani cuenta que "esas gemelas no son actrices, sus personajes no estaban ni en el guión". Cuando "estaba haciendo el casting encontré a estas gemelas y al ver su forma de hablar, caminar… paré todo y dije que había que meterlas en el guión". Unas personas que "encajaron con todo el equipo pero que ahora han vuelto a su vida y es la dura realidad".

Como un pez fuera del agua es una película muy divertida que supone un aire fresco en la cartelera española. Como por otro lado suele pasar con las comedias italianas.

A continuación, la entrevista que mantuve con el director de la película:

Aquí tienen el tráiler: