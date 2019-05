Bumblebee. La franquicia Transformers dio con Bumblebee un paso atrás para poder seguir adelante. Una vez los resultados de la gargantuesca, absurda (y a su manera deliciosa) El último caballero decepcionaron al estudio, éste siguió adelante con el spin-off dedicado al personaje más carismático e infantil de la franquicia juguetera. El resultado, ya sin Michael Bay en la silla de realizador, fue excelente: un retorno a los 80 que juega, evidentemente, con el factor nostálgico, pero que al menos lo hace con vistas a crear algo más evocador. Bumblebee cae en la tierra buscando apoyos para la guerra que tiene lugar en Cybertron, y allí conoce a su primera dueña: Charlie, una adolescente que no supera la muerte de su padre y que encontrará en el Escarabajo amarillo a su mejor amigo. Con la evidente referencia de E.T. y otras mil cintas de la época, Travis Knight elabora una película luminosa, colorida e hiper entretenida que en Blu-Ray se ve de fábula. Sony pone a disposición varias ediciones, entre la que destacamos el bonito steelbook que incluye también el DVD. Los extras se prolongan durante más de hora y media, incluyendo aproximadamente sesenta minutos de featurettes (no se pierdan aquella dedicada a las localizaciones de California), tomas falsas y alternativas (la mayoría de un hilarante John Cena, clamando por más papeles protagonistas) y unos veinte minutos de escenas eliminadas, incluyendo un comienzo alternativo. Dirigida por el animador (e hijo del director de Nike) Travis Knight, en su primera película de imagen real tras obras como Kubo y las cuerdas mágicas o Los Boxtrolls, estamos ante un blockbuster poco usual, que hibrida sus formas con el cine familiar y la sit-com de época, y que recupera la inocencia de décadas anteriores triunfando en el intento.

Spider-Man. Un Nuevo Universo. La esperada película de animación de Spider-Man tiene el honor de haber ganado el Oscar a la mejor película de animación en un año en el que la competencia (Los Increíbles 2, Mirai, Rompe Ralph 2 e Isla de Perros) no era exactamente fácil. Es más: fue un éxito de taquilla y uno de los mejores ejemplos de cómo el boca-oreja construye una película incluso en tiempos de saturación superheroica. Salida de la mente creadora de Phil Lord y Chris Miller, que borraron de un plumazo la mala experiencia de Solo: Una historia de Star Wars el mismo año del estreno de ésta, la película aborda de forma fresca, humorística y emotiva una nueva génesis del superhéroe más adaptado de Marvel, solo que añadiendo un plus racial y social que en sus manos resulta bienvenido. La factura técnica es brillante y está llena de toques y recursos inesperados que no hacen sino reforzar su aspecto de cómic, y la banda sonora de Daniel Pemberton es de las mejores del año. Nada menos que cinco ediciones físicas de esta joya salen al mercado: DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D + Blu-ray + Bonus Blu-ray, 4K UHD + Blu-ray + Bonus Blu-ray y una edición especial limitada en caja metálica que incluye Blu-ray, Bonus Blu-ray y un artbook exclusivo.

Better Call Saul. Temporada 4. La tercera temporada de las aventuras de Jimmy McGill, futuro Saul Goodman de Breaking Bad, acabó de manera contundente. La cuarta retoma el drama existencial de este hombre capaz de hacer el bien pero, de alguna manera, destinado a torcerse debido a su poca afección a los procedimientos habituales. Relato caricaturesco y dramático y brillante retrato de personaje (bueno, de dos: ahí tenemos la segunda trama criminal de Mike Ehrmantraut, interpretado por un excelente Jonathan Banks) la serie de Vince Gilligan hace lo posible por alejarse de su serie madre, Breaking Bad, sin negar pertenecer a su mismo universo, un universo al que -por cierto- en esta cuarta entrega se acerca ya definitivamente. Better Call Saul tiene algunos de los planos mejor elaborados de la televisión actual, sin necesidad de efecto especial alguno, y también dos o tres de las mejores interpretaciones, empezando por supuesto por Bob Odenkirk tratando aquí de pasar la página de su duelo fratricida. Un ejercicio de narración meticuloso, lento, pero fascinante y adictivo para todos aquellos que hemos caído seducidos por los desérticos encantos de Alburquerque... El pack viene acompañado de una hora y media de contenidos adicionales ideados por Vince Gilligan y Peter Gould. Una buena idea sería adquirir las cuatro temporadas en el pack conjunto que Sony también ha puesto en tiendas esta semana.

Aniquilación es una película del visionario novelista británico Alex Garland (Ex Machina) que allá por el mes de marzo fue estrenada en una plataforma de streaming pese a haber sido creada para cines. Ahora, con su salida en Blu Ray y DVD, los fans del antaño guionista de Danny Boyle (28 días después, La playa) pueden disfrutar de uno de los filmes comerciales más a contracorriente creados en los últimos años. Un título de ciencia ficción protagonizado por Natalie Portman y Oscar Isaac (que, tal y como se narra en los extras, andaba de un plató a otro de Pinewood para compaginar su labor en Star Wars y la aquí presente) en el que una forma de vida extraterrestre coloniza el planeta creando extrañas modificaciones genéticas. Una excusa, en manos de Garland, para analizar procesos psicológicos y físicos imposibles de describir si no es a través del cine de género. Los extras son igualmente marcianos, puesto que pese a hablar de lo mismo que todos, lo hace en un registro y con una organización bastante diferente de la esperada. Pero da gusto escuchar al director y al autor de la novela original, Jeff Vandermeer, cuyo discurso está a años luz de otros talentos similares en Hollywood.

Lo que esconde Silver Lake. En su momento hablamos de la excelente película protagonizada por Andrew Garfield, recién abandonada su labor como Spider-Man (por cierto, no se pierdan una escena donde el intérprete expresa su amargura tras el intento superheroico) y dirigida por John Robert Mitchell, director revelación del terror de culto It Follows. La película es un neonoir de influencias hitchcockianas bien pasadas por el tamiz un tanto surrealista de David Lynch y por la cultura pop los ochenta y noventa. Un híbrido que sirve de espejo deformado de esa generación, con un narrador no particularmente fiable que resulta depositario de muchas emociones distintas, entre ellas la confusión y desesperación de los nuevos millenials una vez despiertan a un futuro lleno de incertidumbres. La película narra la búsqueda de Sam (Garfield), un joven parado que inicia la búsqueda de su atractiva vecina, una joven sospechosamente similar a Marilyn Monroe encarnada por Riley Keough. Profundamente rara, profundamente cinéfila, Lo que esconde Silver Lake, una carta de amor a Los Angeles profundamente fascinante, sale sin extras pero a un buen precio.

En el estanque dorado. Un clásico ochentero pero alejado de lo que todos consideramos un clásico ochentero... En el estanque dorado, que aparece ahora remasterizada en Blu Ray por primera vez en España, es ese tipo de película que antaño Hollywood sabía hacer tan bien y hacía tan a menudo. A su vez, fue el canto del cisne de otro Hollywood todavía anterior, el clásico, encarnado en los dos excelsos protagonistas de la historia. El filme adapta la obra teatral homónima de Ernest Thompson y dio el Oscar a sus actores principales, Henry Fonda y Katharine Hepburn (también ganó el de guión adaptado), y narra los intentos de un matrimonio anciano de recuperar el favor de su hija, encarnada por Jane Fonda. Se trata de un drama familiar dirigido por Mark Rydell pródigo en emociones y en el que caben todo el cúmulo de emociones que cabe esperar de un conflicto generacional, el paso del tiempo y la evidencia de que ninguno de nosotros estará aquí por mucho tiempo más del necesario.

Despertares. Y de un melodrama de los ochenta pasamos a uno de los noventa. ¿Se acuerdan de cuando Robert De Niro todavía era síntoma de prestigio, y Robin Williams... bueno, de cuando Robin Williams simplemente estaba ahí? La película de la desaparecida Penny Marshall, basada en las memorias del doctor Oliver Sacks, narra la fugaz conexión de un catatoníco, sometido a un revolucionario experimento, con su médico y con el mundo que le rodea. Tres nominaciones al Oscar (película, actor y guión adaptado) y un enorme éxito popular convirtieron Despertares en una de las películas más recordadas de 1990, y que ahora con su salida en formato doméstico encuentra la forma de pervivir un poco mejor en tiempos de alta definición y franquicias de enorme recorrido. Tanto la aquí presente como En el estanque dorado forman parte de un grupo de títulos clásicos que por fin ven la luz en Blu Ray: La ley de la calle, Hindenburg, Maridos, Winchester 73, La loba y El conflicto de los hermanos Marx son algunas de las otras que también lo hacen.