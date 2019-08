Dolor y gloria (Pedro Almodóvar), Buñuel en el laberinto de las tortugas (Salvador Simó) y Mientras dure la guerra son las películas españolas preseleccionadas para representar a España en la 92ª edición de los Premios Oscar en la categoría de 'Mejor película de habla no inglesa'. La cinta finalmente seleccionada para optar a los Oscar, cuya gala se celebrará el próximo 9 de febrero, se conocerá el próximo 5 de septiembre.

Jesús Vidal, reconocido con el Goya a Mejor Actor Revelación en la última edición por Campeones, y Greta Fernández, protagonista de Elisa y Marcela, han anunciado estas candidaturas acompañados por la notaria Eva Sanz del Real. La preselección se ha producido entre un total de 36 largometrajes, que se han podido ver o se verán entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019.

El año pasado, los tres largometrajes incluidos en esta preselección fueron Handía (Jon Garaño y Aitor Arregui), Todos lo saben (Asghar Farhadi) y Campeones (Javier Fesser), siendo esta última la elegida finalmente para los Oscar. No obstante, la película de Fesser no consiguió colarse entre las favoritas de la Academia de Hollywood. Hasta la fecha, solo cuatro películas españolas se han alzado con el galardón en la categoría de 'Mejor Película de habla no inglesa': Volver a empezar, de José Luis Garci; Belle Époque, de Fernando Trueba; Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar; y Mar adentro, de Alejandro Amenábar.