Macarena Gómez, contra el "feminismo radical" que está "continuamente degradando al hombre"

La actriz Macarena Gómez, muy popular por su papel en La que se avecina y que prepara estrenos con Álex de la Iglesia y José Luis Garci, ha concedido una entrevista en El Mundo en el que da su opinión sobre el Me Too, con las recientes quejas por el escaso peso de las mujeres directoras en el Festival de Venecia y la polémica por la presencia de Roman Polanski. "Yo creo tanto en la meritocracia que nunca me he planteado si hay más hombres o mujeres en mi trabajo", dice Gómez, que señala que en su equipo "casi todos los jefes" son mujeres.

Preguntada por la periodista, dice que ella nunca ha sufrido acoso y que tampoco conoce a nadie que lo haya sufrido. "No creo que se algo que se deba asociar a la profesión de actriz", apunta, señalando que se relaciona más con las personas que tienen "una posición de poder".

Gómez afirma que ella no pertenece al feminismo "radical", el de las "mujeres que están degradando al hombre, considerando que el hombre es malo para todo". Y destaca que ella no ha vivido el machismo ni en su casa ni con su pareja, que le "hace la cena todos los días".

Tras contar que ha tenido "muchas discusiones" con amigas y compañeras sobre este asunto, también rechaza la posibilidad de que a una mujer le paguen menos por ser mujer. Señala que jamás pregunta por el sueldo de los demás y dice que en el caso de que descubriera alguna desigualdad, no le molestaría: "En el caso de una actriz y de un actor en una serie las estadísticas pueden mostrar que en el minuto en que sale él hay más audiencia que en el minuto que salgo yo, y puedo entender que a lo mejor reciba un sueldo superior al mío. Pero también puede haber compañeras mejor pagadas que yo, y seguramente yo llevo más años en la profesión que ellas".