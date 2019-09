Verano de 1936, un grupo de militares lleva a cabo el alzamiento militar apoyado por buena parte de España. Entre los apoyos el de Miguel de Unamuno, uno de los padres de la II República. El gobierno republicano destituye a Unamuno como rector de la Universidad de Salamanca. Entretanto, Francisco Franco se encuentra en las posesiones españolas de África y es el último en sumarse al alzamiento. Este es escenario con el que arranca la última película de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra.

Amenábar cuenta en una entrevista para Es Cine que la película surge de una manera curiosa, "mi coguionista Alejandro Hernández, exmilitar cubano, me empezó a hablar de la biografía no autorizada de Fidel Castro y empecé a interesarme por el personaje". Investigando sobre el tirano cubano "terminé en Stalin y Rusia, me interesaba mucho el tirano desde cualquier perspectiva o ideología". Justo en aquel momento "descubrí, en mi ignorancia no lo conocía, el episodio en el Paraninfo de Salamanca entre Miguel de Unamuno y Millán-Astray".

El director cuenta que empezó a indagar y definitivamente le atrajo la historia "porque cinematográficamente es oro puro, la evolución de un personaje como Unamuno durante los primeros meses de la guerra con sus dudas y contradiciones". Entonces, "rasqué por el otro lado para ver cómo se gestó el mando de la guerra y esa toma de poder de Franco".

Por ello, dice, mezcla dos géneros en Mientras dure la guerra: por un lado "el drama interior de Unamuno" y "en el caso de los generales y sus cuitas entre ellos con ese señor que es el último en embarcarse y se convierte en el jefe tiene más de trama shakesperiana, de thriller".

El reto, la figura de Franco

Para la figura de Miguel de Unamuno optó por un actor al que el público asocia más con la comedia (especialmente tras el éxito de Ocho Apellidos Vascos) como Karra Elejalde. "Fue una sugerencia de nuestras directoras de casting y al final es más fácil contener en alguien como Karra que sacar de donde no lo hay".

Pero el gran reto de Alejandro Amenábar era, según explica, abordar la figura de Franco sin caer en la caricatura, "lo dije desde el principio, si no tenemos a Franco o tenemos una parodia esto no va a funcionar". El encargado de interpretar a Franco es el actor Santi Prego para quien el director sólo tiene palabras de agradecimiento. "No me gustan los personajes que son blancos o negros, he intentado hacer el Franco más creíble y profundo que se haya visto en pantalla", asegura.

Para ello ha utilizado "todos los elementos de Franco: esa vocecita, su dicción, su discreción..." o su apariencia, la de un hombre que "no tenía ademanes de mando aparentemente pero que se autocoronó emperador de España". De hecho, añade, "yo lo veía más próximo a un Yo Claudio de Robert Graves". Para confeccionar la imagen "tenía que intentar entrar en su cabeza, cuando a Franco siempre se le describe como un tipo impenetrable, porque necesitábamos intentar comprenderle". En resumen, dice, "no quería hacer un antagonista que eche espumar por la boca, que por otro lado tampoco está en ninguna descripción sobre él".

Millán-Astray

Junto a Miguel de Unamuno y Francisco Franco hay un tercer personaje con mucho peso en la película, José Millán-Astray. "Leas donde leas te da una impresión, que Millán-Astray no pasaba desapercibido, por un lado por su aspecto físico y por otro por su carácter volcánico". Del fundador de la Legión le interesaba a Amenábar "la amistad con Franco ya que parecían el Yin y el yang". En la película lo interpreta el actor Eduard Fernández, "lo hemos enfocado como una especie de showman, yo le decía a Eduard que se divirtiera porque estoy seguro que Millán-Astray era un tipo que se levantaba por las mañanas eufórico".

La bandera de España

Amenábar dice que "no me suelo significar públicamente en política pero tengo mis discusiones políticas con mis amigos" y Mientras dure la guerra "se ha convertido en una película sobre mi visión de España". La película pasó por el Festival de Toronto donde tras la proyección hubo un coloquio. "Me preguntaron por qué había tantas banderas en Mientras dure la guerra y les dije que no se daban cuenta de que en España no es habitual como en EEUU llenar la pantalla con la bandera nacional, que en España nuestra propia bandera genera conflicto, tenemos un serio conflicto con nuestra identidad".

Por ello, asegura, "lo que quiero con Mientras dure la guerra es que hablemos de España y esa confrontación con los símbolos nacionales como la bandera". La película se estrena en las salas de cine este viernes 27 de septiembre. Está producida principalmente por Movistar y distribuida por Disney.