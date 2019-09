Óscar Jaenada y Sergio Peris Mencheta llevan años instalados en Hollywood a donde fueron "huyendo" y no buscando una oportunidad, como ha explicado Jaenada en una entrevista con Andrés Arconada para Es Cine. Ambos han visitado esRadio para explicar cómo han vivido la experiencia de rodar con Sylvester Stallone siendo los malos en la nueva entrega, y ya van cinco, de Rambo. En esta ocasión bajo el nombre de Rambo: Last Blood.

"Ha sido como cerrar un círculo a nivel personal", decía Peris Mencheta, ya que "hemos crecido con las películas de Rambo". El actor madrileño ha contado que "alquilé la primera película de Rambo en el videoclub Aquarius para verla con mis amigos y la segunda la vimos en el Cine Lisboa, en el Alto Extremadura". De hecho, recién aterrizado de EEUU confesaba que "lo primero que voy a hacer es quedar con aquellos amigos para verla juntos en el cine". Para Jaenada hay "un factor más, aparte del trabajo, porque es algo con lo que has crecido". Por ello "da impresión cuando ves tu nombre en un cartel de Rambo".

¿Cómo es Sylvester Stallone?

"Sabe muchísimo de cine, es el cine con patas, y en un rodaje controla absolutamente todo, desde qué barba llevas hasta la luz o dónde se pone cada cámara", ha explicado Peris Mencheta. De hecho, las pruebas de casting las supervisó él personalmente, algo con lo que Óscar Jaenada ha bromeado, "es Rambo quién nos ha visto caras de malos".

El actor catalán apuntaba que "estábamos ante una película que se llama Rambo donde el personaje está por encima del guión y de todo". Y revelaba una broma que suele hacer Stallone sobre sí mismo, "se define como Rambo antes del café y Rocky después del café". Peris Mencheta por su parte ha contado que "al principio da vértigo pero cuando conoces a Stallone" es más fácil. En este sentido señalaba que "me impresionó más trabajar con Helen Mirren" con quien protagonizó Love Ranch. No obstante, "sabes que estás ante un tío que lo ha representado todo en el cine de los 80 y hay una parte en la que el culo se te aprieta".

"Huida" de España

Tanto Jaenada como Peris Mencheta están desarrollando sus carreras fuera de España. El motivo es, según Jaenada, "porque en Hollywood no hay clasismo de ningún tipo, buscan a un actor, te dan la secuencia y quieren esa secuencia". En España, lamentaba, "te dicen que como interpretaste a Camarón ya no te ven de otra cosa". De hecho, "en España no sabemos diferenciar entre el actor y el cómico cuando hay una tremenda diferencia".

Para Jaenada "industrias como la norteamericana, la inglesa o la mexicana son mucho más sencillas" ya que "te piden que le lleves un personaje y el que haga ese texto más creíble se queda el papel sin importar que seas el protagonista de esa serie que ha vuelto locas a las niñas". Precisamente Sergio Peris Mencheta ha contado una experiencia desagradable vivida este mismo mes en España. "He estado a punto de hacer una película, estaba todo cerrado porque el director quería que estuviera en la película, pero al volver de vacaciones me han dicho que la plataforma que produce le ha dicho que si no podía ser alguien de La casa de papel".

El actor ha seguido exponiendo cuál cree que es uno de los problemas, "¿cuántos directores de casting hay en España, en toda España? Vamos a decir 20". Jaenada ha apuntado que "yo conozco pocos". Sin embargo, "sólo en Los Ángeles hay 350", proseguía Peris Mencheta, "y hay una relación cercana con los actores, yo tengo amigos directores de casting con los que me tomo unas cervezas".

El lado opuesto es lo que pasa en España, "como hay muy pocos son como semidioses ya que de los 4 que hay, uno hace todo prácticamente y los otros 3 pelean como pueden". Sólo hay que visitar la página de las directoras de casting Ana Sainz-Trápaga y Patricia Álvarez de Miranda o de Eva Leire (hija de Manuela Carmena) y Yolanda Serrano para comprobarlo.

En ese sentido Jaenada ha opinado que "la independencia es importantísima y la TV es la hija malcriada del cine". Cuando "me fui a EEUU era el productor quién decía quién tenía que ser el actor y no el director, pero es que ahora son los distribuidores". Las películas "las hace gente con traje y corbata, los empresarios se han comido a los artistas".

Sergio Peris Mencheta desmonta el mito de la competencia encarnizada en el mundo laboral norteamericano, "si el trabajo fuese una pirámide donde vas subiendo escalones, en EEUU si has alcanzado el nivel 2 enseguida te abren la trampilla para que aproveches la inercia y llegues al 3". Por desgracia, lamentaba, "en España te abren la trampilla pero para que vuelvas al 1 y a ser posible desaparezcas".

Rambo: Last Blood se estrena en cine de toda España este viernes 27 de septiembre y está distribuida por Vértice Cine.