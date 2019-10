La película sobre pederastia que provoca la risa del público de lo mala que es

En honor a la verdad hay que decir que las tres películas presentadas este miércoles en la Sección Oficial de la Seminci no son redondas. En algunos casos se cercan a lo correcto pero poco más. Todos esperábamos mucho de la última película de Goran Paskaljevi´c, el director serbio que se ha llevado tres Espigas de Oro en este festival, además de otros tantos galardones internacionales en festivales de primera categoría.

Pero algo falla en A pesar de la niebla ya que este famoso cineasta no logra conmovernos y mucho menos emocionarnos con una historia tremenda, la de un niño que se escapa de un campamento de refugiados de Italia y es recogido en la carretera por un hombre que se apiada de él y lo lleva a su domicilio donde vive con su mujer. Pronto averiguaremos que esa pareja tenía un hijo de la misma edad que perdieron en fechas recientes. La mujer, reticente al principio, termina por obsesionarse de tal forma que no quiere entregarlo a las autoridades y mucho menos desprenderse de él a pesar de que el crío sólo repite que quiere ir a Suecia donde, según él, está su familia.

El drama de los refugiados está de fondo y es una pena que el director no profundice en lo que nos quiere explicar con los rótulos finales donde asegura que miles de niños desaparecen de los campos de refugiados y que nadie sabe dónde se encuentran. Eso que quiere contar al final no está presente durante toda la película centrándose en si una pareja puede sustituir a su hijo por un refugiado.

De los refugiados nos vamos a un tema tan actual como es el integrismo islámico en el seno de Europa con la nueva película de los hermanos Dardenne, El joven Ahmed. La historia es la de un niño belga musulmán de 13 años que se radicaliza de tal forma que es incapaz de escuchar a su familia, a sus profesores o a sus amigos. Su único ideal es el islam más radical y lo que ello conlleva. Detrás de este chico hay un imán que recluta niños para la yihad que está por venir. Recluta niños de tan temprana edad porque todavía no están "maleados" por la vida y son bastantes inocentes a la hora de inculcarles ese odio.

A pesar del premio que se llevaron los hermanos Dardenne como mejores directores en Cannes la película adolece de una mayor profundidad en un problema real y tremendo que está sacudiendo la sociedad occidental. El final no favorece en nada a esta historia que podía haber sido una de las mejores cintas de la Seminci.

Pero lo peor de todo ha sido acabar el día con una mala película por su desarrollo, no por el tema que trata porque podría haber sido también interesante. Hablamos de la argentina Hombres de piel dura que nos cuenta la historia de un adolescente que fue seducido cuando era niño por un sacerdote pederasta y que ha hecho que acepte ahora su orientación sexual.

Lo malo es que apenas hay conflicto, no hay explicaciones, los temas se suceden unos a otros, el sino de los personajes es totalmente inverosímil y las escenas bastantes explícitas de sexo no aportan nada a la película. Malo, muy malo, es cuando los espectadores se ríen en las escenas más dramáticas tratando el tema que trata. Aunque no ha sido un día para el olvido, tampoco lo es en mi opinión para el recuerdo.