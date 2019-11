Spider-Man: Lejos de casa es la segunda tercera secuela del trepamuros de Marvel. Tras la de Tobey Maguire vino la de Andrew Garfield y, ahora, la de Tom Holland, que aporta un torrente de juventud y con ello una nueva óptica que en este exitosa saga que con esta entrega demostró su buena salud como franquicia. Nada menos que 1.131 millones de dólares de recaudación solo en cines y a lo largo del globo demuestran que el público quiere y desea ver a Spider-Man en el mundo habitado por los Vengadores y demás criaturas Disney/Marvel. Una vez solucionada la crisis de Sony con Disney (los derechos son del primer estudio, que amenazó con "divorciar" al personaje de la mitología Disney si no se modificaba el acuerdo de utilización), así seguirá siendo de momento. En Lejos de casa Peter se va a Europa en un "eurotrip" que recuerda a las películas de John Hughes, solo para vérselas con un ambiguo personaje encarnado por Jake Gyllenhaal y una amenaza virtual muy propia de las alucinaciones de la era digital.

La película lleva casi una hora de extras repartidos en forma de pequeños documentales de marcado tono humorístico, e incluye esa escena adicional que se distribuyó conveniente editada en la película y que ayudó a impulsar aún más la recaudación. Hasta seis ediciones pone Sony a la venta: DVD, Blu-ray, 3D y 4K UHD, dos ediciones limitadas en caja metálica (4K UHD + Blu-ray y 3D + Blu-ray) con un Bonus Blu-Ray, así como en alquiler y venta digital a través de las principales plataformas.

John Wick 3: Parabellum sale a la venta de la mano del acuerdo de eOne y Sony de cara a la distribución doméstica. Este dato no es baladí, en tanto la primera entrega sigue en el limbo en España. Entre una película y otra, la saga que ha recuperado para el cine de acción a Keanu Reeves se ha convertido en un producto de culto dedicado a los fans del "actioner" con paladar. Influencias orientales, americanas y mucha, mucha locura y desvarío en una película exquisitamente filmada y coreografiada que viene acompañada de suficientes extras como para justificar su compra en formato físico. Excomulgado por la misma organización a la que entregó su vida, a John Wick le persiguen todos los asesinos a sueldo de Nueva York, atraídos por la millonaria recompensa de 14 millones de dólares. Babba Yagga sigue ascendiendo en la pirámide de mercenarios mundial y a este paso su encuentro con el mismísimo Dios no tardará en producirse. Enumerar las secuencias de acción asombrosas de la película de Stahelski es, hoy más que nunca, tarea inútil. Analizarlas, un trabajo placentero una vez el filme goce de distribución doméstica. Los extras son suficientes: Excomunicado, Entrena duro, Cabalga, John Wick, Motos, cuchillos, puentes y demal continental en el desierto, Perros marciales, La casa cristal, Plano a plano y un Detra las cas son los títulos de los documentales. Casi todos ellos, lo adivinarán, se refieren a las numerosas "set pieces" de la película.

Rocketman aborda la vida y obra (y adicciones) de Elton John en forma de musical dramático a ritmo de los temas del mítico artista británico, atreviéndose incluso a añadir ciertas dosis desmitificadoras pese a estar evidentemente destinada a sus fans (y producida por él mismo). La interpretación de Taron Egerton nos descubre a un actor camaleónico y con ganas de dar guerra, y el propio diseño de la película, en el que cada número musical describe cómo se siente el personaje como si de un inserto casi mágico se tratase, merece mucho la pena: pese a estar al servicio de Elton John, el film da la impresión de realmente crear y desnudar un personaje de manera dinámica y divertida. La película de Dexter Fletcher, por tanto, supera la planicie de Bohemian Rhapsody, enorme éxito de la que parece una súbita derivada... pero una derivada superior. Rocketman es la historia de un hombre que obtuvo éxito y dinero, pero nunca suficiente amor, que es lo que nos ofrece el Blu-Ray junto a numerosos y golosos extras.

¿Qué decir a estas alturas de Cuenta conmigo? La película de Rob Reiner parece haberse revalorizado con la nueva moda de adaptaciones de Stephen King, de la que es una de sus más claras representantes,y por eso sale ahora en formato 4k con el Blu-Ray de su treinta aniversario. Pero, además de por su memorable uso del clásico musical de Ben E. King y la presencia en el reparto del fallecido River Phoenix (atención al último plano en el que aparece), Cuenta conmigo merece destacarse como uno de esos títulos que no son de terror pero que tan bien representan la narrativa de su escritor, y sin duda, el verdadero "producto original" tras la moda Stranger Things. Reiner cuenta la historia con una concisión que solo reservada solo a las grandes películas clásicas americanas. Porque sí, esta lo es.

El Hijo es un poco todo lo contrario. Y por eso es tremendamente divertida. Reverso tenebroso del mito de Superman, la película amparada por aquí productor James Gunn (Guardianes de la Galaxia I y II) plantea una suerte de "what if" muy habitual en los cómics: ¿qué pasaría si Superman fuera malo? La película incide en el gore siempre que puede con planos de ojos y heridas supurantes, y contiene otra buena interpretación de Elisabeth Banks, aquí una suerte de Martha Kent incapaz de controlar los impulsos de su hijo extraterrestre. Todo respira fatalismo en la película: los conocedores del mito de Superman saben que nadie puede deternerlo. Sencilla, eficaz y muy entretenida.

The Stand es, en efecto, otra adaptación de Stephen King: la de su mastodóntica novela Apocalipsis, que Warner había editado anteriormente pero bastante peor que ahora. ¿Qué decir de la miniserie de los 90? Que ahora ha salido remasterizada en Blu-Ray coincidiendo casi con el anuncio de la nueva adaptación, que ahora mismo está pergeñando Josh Boone con Alexander Skarsgard; que está bastante mejor que la de It que salió en la misma época (y ahora, ya lo sabemos, dos largometrajes de éxito) y que sin duda es una pieza de interés para aficionados al género y arqueólogos de la televisión de la época (aunque ya sabemos que para algunos la buena televisión empezó con The Wire...)

Atracción Fatal. Puede que gran parte de lo que cuente la película del estiloso Adrian Lyne esté un poco superado y que su retrato de una mujer enferma sea, si aplicamos la óptica actual, reduccionista y un tanto ofensivo. Pero la película ya en su momento fue polémica, aunque también merecedora de bastantes elogios cinematográficos. La interpretación de Glen Close como villana fue suficiente para dar pie a un par de subgéneros, el de psicópatas capaces de introducirse en tu vida cotidiana, y también el de "yuppies" de los ochenta en peligro, interpretación ésta que dio a Michael Douglas la mitad de su notable carrera como actor. Los rescatadores de cultura ochentera encontrarán aquí una película francamente bien contada y con una Nueva York de matizada luz gracias a la excelente fotografía de Howard Atherton. El Blu-Ray, sin extras, se ve de fábula y recupera ese tipo de thriller erótico que ya no se hace.

Héroes fuera de órbita tiene un título propio de alguna tontería olvidable, de esas que se pierden rápido en nuestra memoria. Pero ojo con ella, que estamos ante uno de las películas de culto más inesperadas y satisfactorias de los noventa. Lo que parece una parodia de Star Trek trasciende ese reducido campo de acción para erigirse como una buena película de aventuras en sí misma (y sí, incluso una buena película de Star Trek) con una galería de personajes realmente chulos. Tim Allen, Sigourney Weaver y el desaparecido Alan Rickman ("¡Por el martillo de Grabthar!") protagonizaron un moderado éxito que, sin embargo, hubiera merecido más. Men in Black, estrenada dos años antes que la aquí presente, se llevó todos los méritos de cierto tipo de comedia fantástica y paródica de los recursos de la ciencia ficción de los cincuenta, y que la corriente revisionista de los 90 abordó con descaro. Pero Galaxy Quest, que sale ahora por primera vez en Blu-Ray en España, es tan buena o incluso superior.