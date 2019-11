Andrés Arconada agradece su Antena de Oro a la "absoluta libertad" que le brinda esRadio

Como cada año, la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España ha vuelto a ofrecer una nueva entrega de los Premios Antena de Oro en el Gran Casino de Aranjuez, y en esta ocasión ha querido galardonar al crítico de cine de esRadio y Libertad Digital, Andrés Arconada, por su programa Es Cine.

En una gala desenfadada y brillantemente presentada por Sonia Ferrer, Arconada ha recibido su Antena de manos de María Jaumandreu, y ha querido agradecer el reconocimiento "a esRadio, por la absoluta libertad con la que me permite trabajar. Creo que todos estamos de acuerdo en que esa es una de las cosas más importantes de nuestra profesión". Además, no ha querido olvidarse tampoco de "dos personas importantísimas en mi trayectoria, sin las que sin duda no estaría aquí: Sergio Pérez y Teresa Velayos". Y se ha despedido rápidamente del auditorio con una reivindicación: "Id al cine en pantalla grande"; y otra recomendación: "Id a ver El Irlandés, os encantará".

Entre el resto de premiados en esta XLVII Edición de los Premios Antena de Oro, destacan algunos nombres como el de Jaime Cantizano, presentador de Por fin no es lunes, en Onda Cero; Javi Nieves y Mar Amate, presentadores de Buenos días Javi y Mar, en Cadena 100; Michael Robinson, por su programa Acento Robinson, de la SER; Juanra Bonet, presentador de Boom, en Antena 3; o Jesús Calleja, director y presentador de Volando voy, en Cuatro.