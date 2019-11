¿Quién dirigió Rocky? Ese es el punto de partida del documental ‘El gran desconocido’ (2017), que se puede ver en Movistar+. Se trata de John Avildsen. Y ganó el Oscar a mejor director en 1977 (por Rocky). Claro que ganar un Oscar tampoco te capacita como grande. Ni no ganarlo te quita el marchamo de genio. Derek Wayne Johnson escribe, produce y dirige esta pieza que reivindica a un cineasta que hizo que siete actores fueran nominados al Oscar por sus películas. Por ejemplo, Jack Lemmon, que fue a buscarlo para que dirigiera Salvar al tigre porque le había gustado Joe, la primera película de Susan Sarandon. O sea, que Avilsen fue el primer director de Susan Sarandon. También fueron nominados Jack Gilford, Burgess Meredith, Sylvester Stallone (sí), Talia Shire, Pat Morita y Burt Young. Jack Lemmon sí lo ganó.

John Avisen fue el director de Karate Kid, otro monumento de la cultura popular. Decía que no lo conocían por la calle pero que si iba a un restaurante y preguntaba por "Dar cera, pulir cera" enseguida le decían que era de Karate Kid. "Pues yo la dirigí". Y a partir de ahí lo trataban estupendamente. Sin conocerlo lo creían, como Miguel Ángel Silvestre con la modelo rusa (el caso Cantora es lo más ridículo, divertido e inocuo que ha ocurrido en mucho tiempo). Avildsen es algo así como el Mariano Ozores del cine estadounidense. Un tipo influyente. Eso sí es un influencer. Si vas a Filadelfia y pasas por el Museo de Arte piensas en Rocky. En el entrenamiento en esas escaleras. Luego te llevan a ver la Campana de la Libertad y no es lo mismo. A su manera, hacía cine de autor. Luke Perry, que trabajó con él en 8 segundos (1994), sobre un campeón de rodeo, iba más lejos. Decía que era el David Lean de América.

A Frank Capra le gustaba mucho Rocky. "Me hubiera gustado dirigirla", dijo a Avildsen. Este le preguntó que cómo brujuleaba uno con los jefes de los estudios, con los mandamases de las películas, con los productores. "Haz que todo parezca idea suya". Avildsen no siguió sus consejos. Era poco diplomático en sus tratos con la autoridad. Iba a dirigir Serpico (1973) pero fue sustituido por diferencias con el productor. Y era amigo del propio Serpico. Iba a dirigir Fiebre del sábado noche (1977), pero fue sustituido por John Badham. El suelo de luces fue cosa suya, aunque sabía perfectamente que eso no estaría en una discoteca de barrio. Hizo películas sencillas, honestas y de las que uno se acuerda. Al menos de unas cuantas y sus secuelas. Pensar en dar cera, pulir cera, en el cuñado pesado de Rocky o en la música de Bill Conti... Eso es tan importante en nuestra memoria cinematográfica como John Wayne en Fort Apache diciendo "Si los ha visto no son apaches". John Avildsen murió un mes y medio antes del estreno del documental.