Oscars 2020: unos 'Parásitos' roban protagonismo a Almodóvar pese a Antonio Banderas

La Academia de Hollywood desveló el lunes desde las 05.18 hora local su larga lista de aspirantes para la 92 edición de los Óscar, que se celebrará en el Dolby Theatre de Los Ángeles el 9 de febrero. Lo hizo a través del actor coreano-estadounidense John Cho (La Maldición) y la actriz Issa Rae (de la serie de HBO Insecure) en un acto que, como viene siendo habitual, resultó tan breve como intenso.

Joker lideró finalmente las nominaciones con once candidaturas seguida de El irlandés, 1917 y Erase una vez... en Hollywood, que tienen diez menciones por cabeza, anunció la Academia de Hollywood en los Oscar más igualados y competitivos que se recuerdan.

Todo ello es el reflejo de un año con una cosecha de cine notable. Un acontecimiento en la distribución y arte cinematográficos como El irlandés, de Martin Scorsese, que parte con la desventaja de haber sido producida por Netflix, y la comedia Érase una vez en...Hollywood, de Quentin Tarantino, que obtuvo un buen resultado en los Globos de Oro y los Critic's Choice Awards, parten como grandes favoritas... con una tercera en discordia que podría comerles todo el terreno.

Porque ambas, poco a poco, van cediendo protagonismo al drama bélico en falso plano secuencia 1917, de Sam Mendes, que se hizo con el Globo de Oro al mejor filme dramático hace apenas unos días y que ha logrado desalojar del primer lugar de la taquilla al Episodio IX de Star Wars.

Y todavía queda por nombrar a las dos grandes sorpresas de la mañana: Jojo Rabbit, la comedia negra de Taika Waititi sobre un niño y su mejor amigo imaginario... Adolf Hitler, y Parásitos, que con sus ¡6 nominaciones! se ha "colado" en Mejor Película Internacional y Mejor Película, entre otras categorías, y sin duda ha arrebatado todas las expectativas de Pedro Almodóvar y su Dolor y Gloria pese a las excelentes nominaciones en Película Internacional y Mejor Actor para Antonio Banderas.

John Cho e Issa Rae | Oscars

Detrás de este trío ganador, Historia de un matrimonio, de Noah Baumbach, que como El Irlandés parece ir cediendo terreno en beneficio de sus rivales estrenados en salas ante candidatas como la citada Jojo Rabbit, y Mujercitas, el espléndido redux de la novela realizado por Greta Gerwig, y que parece que no está ahí pero está. Todo en un año en el que el grupo de "segundonas" está representado por filmes tan notables con la algo ignorada Rocketman, la clásica y espectacular Le Mans'66, la aún inédita en España El escándalo (Bombshell) y otra producción estrenada por Netflix, Los dos papas, que se disputan rascar no pocos premios.

Un par de sorpresas, antes de pasar a la lista definitiva. Por un lado la ausencia de Robert De Niro por El Irlandés, que explica que la película de Scorsese no lidere junto a Joker las nominaciones (once contra diez), y la presencia en Película Animada de Klaus, película presentada por Netflix y dirigida por Sergio Pablos, uno de los creadores del célebre villano infantil Gru, y que ha recibido excelentes críticas pese a su tibio recibimiento en taquilla. En esta misma categoría la ausencia de Frozen II escocerá a algunos... y dará igual a la mayoría, sobre todo teniendo en cuenta la enorme recaudación del filme.

Este es el listado en riguroso orden cronológico:

Mejor Actriz Secundaria: Kathy Bates (Richard Jewell), Laura Dern (Historia de un matrimonio), Scarlett Johansson (Jojo Rabbit), Florence Pugh (Mujercitas), Margot Robbie (El Escándalo)

Mejor Diseño de Vestuario: El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Érase una vez en Hollywood.

Mejor Mezcla de Sonido: Ad Astra, Le Mans 66, Joker, 1917 y Érase una vez en Hollywood.

Mejor Edición de Sonido: Le Mans 66, Joker, 1917, Star Wars: el ascenso de Skywalker, Érase una vez en Hollywood

Mejor Banda Sonora: Joker (Hildur Guðnadóttir), Mujercitas (Alexandre Desplat), Historia de un matrimonio (Randy Newman), 1917 (Thomas Newman, Star Wars: El ascenso de Skywalker (John Williams)

Mejor Cortometraje Animado: Dcera (Daughter), Hair Love, Kitbull, Memorable, Sister.

Mejor Cortometraje: Brotherhood, Nefta football club, The neighbors window, Saria, A sister.

Mejor Actor Secundario: Tom Hanks (Beautiful day in the neighbourhood), Anthony Hopkins (Los dos papas), Al Pacino (El irlandés), Joe Pesci (El Irlandés), Brad Pitt (Érase una vez en Hollywood).

Mejor Corto Documental: In the Absence, Learning to Skateboard in a Warzone (if you're a girl), Life overtakes me, St Louis Superman, Walk Run Cha-Cha.

Mejor Película internacional: Corpus Christi (Polonia), Honeyland (Macedonia del norte), Les Miserables, (Francia), Dolor y Gloria (España), Parásitos (Corea del Sur).

Mejor Diseño de Producción: El Irlandés, Jojo Rabbit, 1917, Érase una vez en Hollywood, Parásitos.

Mejor Montaje: Le Mans 66, El Irlándés, Jojo Rabbit, Joker, Parásitos.

Mejor Fotografía: El Irlandés, Joker, El Faro, 1917, Érase una vez en Hollywood.

Mejors Efectos Visuales: Vengadores: Endgame, El Irlandés, El Rey León, 1917, Star Wars: El Ascenso de Skywalker

Maquillaje y peluquería: El Escándalo, Joker, Judy, Maléfica: Maestra del Mal, 1917.

Mejor Película Animada: Cómo entrenar a tu dragón 3, I Lost my Body, Klaus, Mr. Link: El Origen Perdido, Toy Story 4.

Mejor Canción Original: "Into the Unknown" (Frozen 2), "I'm Gonna Love Me Again" (Rocketman), "I can't leyt you throw yourself again" (Toy Story 4), "Stand Up" (Harriet), "I'm Standing With You" (Más allá de la esperanza).

Mejor Guión Adaptado: El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Los dos Papas.

Mejor Guión Original: Puñales por la espalda, Historia de un matrimonio, 1917, Érase una vez en Hollywood, Parásitos.

Mejor Actor: Antonio Banderas (Dolor y Gloria), Leonardo DiCaprio (Érase una vez en Hollywood), Adam Driver (Historia de un matrimonio), Joaquin Phoenix (Joker), Jonathan Pryce (Los dos Papas).

Mejor Actriz: Cynthia Erivo (Harriet), Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio), Saoirse Ronan (Mujercitas), Charlize Theron (El escándalo), Renée Zellweger (Judy).

Mejor Director: El irlandés (Martin Scorsese), Joker (Todd Phillips), 1917 (Sam Mendes), Érase una vez en Hollywood (Quentin Tarantino), Parásitos (Bong Joon Ho).

Mejor Película: Le Mans 66, El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas, Historias de un matrimonio, 1917, Érase una vez en Hollywood, Parásitos.