'Studio Ghibli' llega a Netflix

La plataforma de streaming Netflix se ha hecho con los derechos de 21 películas de Studio Ghibli, uno de los estudios de animación más prestigiosos del mundo. El acuerdo no será efectivo en Estados Unidos debido a un acuerdo previo del estudio japonés con HBO Max, pero funcionará para el resto de países.

Según The Hollywood Reporter, Netflix proporcionará subtítulos en 28 idiomas y doblajes en 20. Las primeras siete películas podrán verse a partir del 1 de febrero y, a partir de entonces, el catálogo se irá implementando mes a mes.

En febrero ya estarán en la plataforma los siguientes títulos: Castle in the Sky (1986), Mi vecino Totoro (1988), Kiki’s Delivery Service (1989), Only Yesterday (1991), Porco Rosso (1992), Ocean Waves (1993), Tales from Earthsea (2006).

En marzo: Nausicaä del Valle del Viento (1984), La princesa Mononoke (1997), My Neighbours the Yamadas (1999), Spirited Away (2001), The Cat Returns (2002), Arrietty (2010), The Tale of The Princesa Kaguya (2013).

En abril: Pom Poko (1994), Whisper of the Heart (1995), Howl’s Moving Castle (2004), Ponyo on the Cliff by the Sea (2008), From Up on Poppy Hill (2011), The Wind Rises (2013) , Cuando Marnie estuvo allí (2014).