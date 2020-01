Parece que todos los años me repito, pero una vez más la gala de los Premios Goya ha sido larga y aburrida. Tanto que ha durado tres horas y media, lo mismo que El Irlandés de Scorserse, pero sin tanto talento. ¿Por qué nos empeñamos en imitar a los norteamericanos cuando somos tan distintos, cuando no sabemos aplicar el ritmo y las formas que tienen del espectáculo? Ha sido una noche con algún momento emotivo, véase el de Antonio Banderas.

Ha sido una noche con algún momento emotivo, véase el de Antonio Banderas o el del ganador de la noche, Pedro Almodóvar, en un discurso cercano y muy directo como cuando le ha pedido directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presente en la sala que se moje más en la protección del cine de autor o independiente. Maravillosa ha estado Julieta Serrano al recoger el Goya a Mejor Actriz de Reparto por Dolor y gloria, su primer cabezón a sus 86 años. Un premio totalmente merecido después de una vida dedicada al cine, teatro y TV.

Notas negativas

Una de las notas ha sido el discurso del presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, a pesar del afecto personal que pueda tener hacia él. No es cierto, como ha dicho, que 2019 haya sido un buen año para el cine español, y así lo demuestran las cifras. No hay que culpar al espectador por no ir al cine, sino que hay que invitarle con buenas producciones para que llene las salas. Y la mejor promoción es contarlo, y no sólo una vez al año en una ceremonia como ésta, sino trabajárselo los 365 días para que el público conecte de una vez por todas con el cine español.

Mal, muy mal, la no presencia de Pepa Flores, Marisol, en esta noche que se le homenajeaba con el Goya de Honor. Si desde un principio ella, estando en su justo derecho, decidió que no recogía el premio y así lo comunicó a la Academia, por qué narices se mantiene el mismo creando una incógnita durante semanas sobre su asistencia. ¿No hay en España nadie dentro de la industria cinematográfica que se merezca un Goya de Honor? Muy mal Academia, más que un homenaje parecía un obituario.

En cuanto a los premios no escondo mi simpatía por la película de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, por lo que me he alegrado mucho al comprobar que no sólo era la ganadora por número de estatuillas, 7, sino que además se llevaba los premios más importantes: Guión, Actor, Director y Película.

Amenábar, por su parte, no podemos decir que salga totalmente derrotado porque se lleva más de lo que inicialmente se esperaba, 5 premios Goya para Mientras dure la guerra. Todos creíamos que La trinchera infinita iba a salir mejor parada pero al final se lleva sólo 2, al igual que Intemperie, de Benito Zambrano, y Lo que arde. Vamos, como suele ocurrir en el Festival de Málaga, un reparto de premios para contentar a todo el mundo. Digo lo que al principio, salgo con mal sabor de boca porque la Academia no aprende de sus errores y me temo que el año que viene puede ser aún peor.

De la organización y el trato a la prensa, os lo cuento otro día. Os preguntaréis por qué no hablo de los presentadores, Andreu Buenafuente y Silvia Abril. Han hecho lo que han podido, más bien poco, sólo había que escuchar en el discurso final a Buenafuente cuando sugería que no los llamasen más, que seguro que otros están más interesados y lo harán mejor. Oye, ¿y por qué no? No puedo despedirme sin mencionar la parte positiva, el escenario y la puesta en escena de la alfombra roja, que han sido impresionantes. La transformación del pabellón deportivo en el que juega el Unicaja par este evento se merece un 10.