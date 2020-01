Los actores y directores españoles son muy propensos a hablar de la actualidad política, ya sea en entrevistas o en sus redes sociales. No todos, pero sí muchos de ellos. Eso hace que cuando llega una cita como la de los Premios Goya donde se reúnen tantos en un mismo lugar, sean de los que hablan o no habitualmente, los periodistas le pregunten por los más variopintos asuntos.

Ha sido el caso de Antonio Banderas que no suele posicionarse políticamente. En la alfombra roja de los Premios Goya le preguntaba una periodista por las palabras que dijo Leticia Dolera en la gala de los Feroz, "frente a la cultura del pin parental, cultura antifascista".

Banderas decía que "el fascismo ha sido uno de los grandes azotes del siglo XX y parece ser que se sigue extendiendo, pero habría q hacer una cultura antiagresión" y proseguía diciendo "cualquier agresión de cualquier ideología que agreda, no solo la fascista" ya que "los extremos se tocan y lo vemos hoy en día, en cómo se comportan determinados regímenes".

Hablar en castellano con TV3

Entre los premios previos a los Goya se celebraba esta misma semana los premios Gaudí, los del cine catalán. Belén Funes, una joven directora debutante recogió tres premios. La polémica surgió posteriormente cuando el director de la oficina de "normalización lingüística" de Martorell le reprochaba en las redes sociales que su agradecimiento lo hubiera hecho en castellano, al igual que cuando habló con TV3. La directora, nominada en los Goya a Mejor Dirección Novel decía a Es Cine que "la conclusión que saco es que todos tienen derecho a decir lo que piensan".

Sobre esta polémica también preguntábamos a la actriz catalana Nora Navas, y actual vicepresidente de la Academia de Cine. Navas decía a esRadio que "siempre diré lo mismo, soy bilingüe y estoy orgullosa de ello" y que esas "cosas me parecen ridículas y no hay que darle cancha".

Nora Navas (vicepresidenta de la academia) sobre la polémica de Belén Funes: "Yo soy bilingüe y estoy orgullosa de usar mis dos lenguas, me parecen cosas ridículas" #Goya2020 @EsCineRadio pic.twitter.com/adJtfy5rgn — Lo De Cultura (@LoDeCultura) January 25, 2020

Marisol, la gran ausente

Con Navas también hablábamos, en su calidad de vicepresidenta de la Academia, de la ausencia de Pepa Flores (Marisol). Navas aseguraba que "está en nuestros corazones y ella decidió un día que no estaba" y justificaba la ausencia añadiendo que "cuando das un regalo, lo das sin más, sin esperar nada a cambio".

Precisamente María Esteve, hija de Marisol y encargada de recoger el Goya de Honor, aseguraba en la alfombra roja que "respetamos firmemente su decisión" y nos aclaraba que "hemos venido gran parte de la familia para homenajearla y para que disfrute" porque está muy contenta". Esteve añadía que "es un homenaje merecido" que disfrutará "desde una calma que por fin ha encontrado, y que se merece también" porque "ha ofrecido felicidad a muchas personas con su trabajo durante muchos años y se merece encontrar esa calma".

Almodóvar y su queja de la izquierda

Uno de los protagonistas de la noche era sin duda Pedro Almodóvar. Al comenzar la alfombra roja se le escapó que Penélope Cruz presentará el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, categoría en la que está nominada Dolor y Gloria. Penélope bromeaba con la prensa asegurando que "no se le puede contar nada".

Almodóvar decía de Pedro Sánchez que "tiene un fisicazo, si no fuera presidente habría que escribirle un papel secundario". Sobre unas declaraciones que hizo sobre que no tiene buena piel quería matizar, "retiro lo de mala piel" y avanzaba que "si subo al escenario voy a pedirle cosas, voy a hablarle de tú a tú, de Pedro a Pedro".

El director manchego se mostró "pesimista con el estado de la industria" pese a que "me gusta este gobierno". Sin embargo, reconoce que "la palabra cultura no ha aparecido en ninguna campaña electoral y hemos tenido muchas, demasiadas, y nunca ha estado en la agenda". En este punto ha querido matizar que "no ha estado en la agenda ni de los políticos de izquierda cuando han gobernado", solo ha salvado a Carmen Alborch, ministra de Cultura con Felipe González.