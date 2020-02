Los Oscar hacen historia premiando a 'Parásitos', primera película no hablada en inglés Los Oscar 2020 pasarán a la historia como la primera vez que Mejor Película lo gana una no hablada en inglés. La francesa The artist era muda.

Bong Joon-ho | Cordon Press En primer lugar debería hablar de la gala, pero me ha aburrido tanto que sería repetir lo dicho ya otros años. Debo reconocer que los discursos de agradecimiento han sido más cortos de los habitual, pero sigo echando de menos un presentador de la ceremonia. Lo más importante de esta 92 edición de los Premios Oscar ha sido que la película surcoreana Parásitos, no siendo hablada en inglés, ha logrado por primera vez en la historia los 4 premios más importantes de la Academia: Película, Director, Película Internacional (anteriormente llamada de habla no inglesa) y Guión Original. Habría que preguntarse si realmente Parásitos es merecedora de estos premios. Parece que la Academia, al igual que los festivales donde ha participado, se ha visto arrastrada por esta historia extraña y distinta que aunque a algunos no les terminaba de gustar se han visto contagiados y piensan que es lo mejor que han visto en su vida. Todo empezó en Cannes cuando le dieron el premio a la Mejor Película y desde entonces el film surcoreano ha tenido detrás una gran campaña de promoción en la que se ha invertido mucho dinero, tanto que ha llegado a culminar en la pasada noche en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Como estaba previsto, la industria ha vuelto a castigar a Netflix no dándole ni un sólo Oscar a una gran película como es El irlandés de Martin Scorsese. No le han dado tampoco a la mejor película de animación este año que era Klaus, también de Netflix, en beneficio de Pixar que se lo ha llevado por la cuarta parte de Toy Story. Sólo ha recompensado a Laura Dern como actriz de reparto en Historia de un matrimonio, lo contrario hubiera sido fragante. Tanto el premio de Dern como el de Renée Zellweger por Judy como Mejor Actriz son el reconocimiento a dos actrices con unas carreras brillantes en el cine. El Oscar de Mejor Actor estaba claro que iba a ser para Joaquin Phoenix por Joker, que no ha tenido ningún otro reconocimiento importante a pesar de la buena crítica internacional que tuvo. Sin duda, las grandes perdedoras han sido 1917 de Sam Mendes y Érase una vez en Hollywood de Tarantino. Las dos se han ido con premios técnicos, exceptuando otro Oscar previsto como era el de Bad Pitt como Actor de Reparto. Como decía al principio, la sorpresa ha sido Parásitos y para todos aquellos que jueguen a las quinielas y hayan ganado, al igual que los miembros de la película estarán gratamente sorprendidos. Compartir

