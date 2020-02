Los Premios Yago, los anti-Goya, premian a 'El crack cero' de José Luis Garci

¿Quién se acuerda de los semifinalistas? Da igual que sea la final de la Champions, de Operación Triunfo o los Oscar, se tiende a olvidar a quien se quedó a las puertas de la gloria. Con ese espíritu nació hace seis años los Premios Yago, unos galardones que buscan precisamente resarcir a los grandes olvidados de los Premios Goya, los de la Academia de Cine. De ahí que se denominen como los anti-Goya. Y son tan anti-Goya que literalmente destruyen, siempre con humor, un galardón de la Academia en forma de piñata al grito de ¡vengaros!

La PIÑATA CONTRA EL GOYA. AHORA SÍ. pic.twitter.com/bowDmRzT41 — Premios Yago (@premios_yago) February 20, 2019

Los Yago se han caracterizado siempre por ser una gala gamberra e incluso, por momentos, caótica. La "ceremonia" tenía lugar este martes 18 de febrero en la madrileña Sala Sol y arrancaba con un número musical cuya letra era toda una declaración de intenciones: "Los Goya tienen más prestigio y tal pero aún así los Yago molan más. Molamos mucho y gastamos poco, no viene Marisol, pero allí tampoco", ironizaban con la ausencia del Goya de Honor en Málaga.

En los Yago siempre es verano. pic.twitter.com/tFYSphtTng — Premios Yago (@premios_yago) February 18, 2020

En ese tono gamberro su In Memoriam particular es para aquellas personas a las que han premiado y no han acudido a recoger el premio en el pasado. Personas que ya están muertas por tanto para ellos.

In Memoriam de la gente que no ha podido venir a recoger el premio y para nosotros está totalmente muerta para siempre. pic.twitter.com/BABVV8NkOL — Premios Yago (@premios_yago) February 18, 2020

Los premiados de los Yago

En septiembre, cuando Marta Nieto levantaba el León de Oro en el Festival de Venecia por Madre, de Rodrigo Sorogoyen, todo hacía pensar que sería la que arrasaría en la temporada de premios. Sin embargo, en los Premios Goya se cruzó en su camino Belén Cuesta con La trinchera infinita. Marta tuvo entonces que hacer en Málaga, como se suele decir, su mejor interpretación, la de aplaudir sonriendo a la ganadora. Los Yago la premiaron este martes con el premio el "Yago Impepinable al nominado no ganador".

Si lo de Marta Nieto puede doler, que duele, más doloroso es que ni siquiera te nominen cuando toda la crítica te decía que eras una de las que seguro desfilaría por la alfombra roja de los Goya. De esta manera, la actriz María Rodríguez Soto se alzó con el "Yago no nominado". El jurado resaltó que "dibuja en la película Los días que vendrán uno de los papeles más completos de la historia de nuestro cine, en el que ofrece su alma y su cuerpo para construir un personaje repleto de matices".

Y es que Rodríguez Soto ofrece literalmente su cuerpo. La actriz es pareja del también actor David Verdaguer, amigo del director Carlos Marqués-Marcet. Verdaguer empezó a hacerse conocido para todo el público gracias a la película de Carlos 10.000 km, una historia en la que el director planteaba cómo vive una pareja una relación a distancia cuando ella se va a vivir a Los Ángeles y él se queda en Barcelona, con 10.000 km de por medio.

Verdaguer también fue el protagonista de la siguiente película de Marqués-Marcet, Tierra Firme, donde el cineasta sigue interesándose por las historias de parejas. En esta ocasión una pareja de lesbianas que viven en un barco en Londres quieren ser madres y se les ocurre que sea el mejor amigo de una de ellas el que la deje embarazada.

Por eso cuando Verdaguer contó a su amigo que su pareja, Rodríguez Soto, estaba embarazada éste le propuso hacer una película con ambos durante toda la gestación. Eso sí, no es un documental sino que las situaciones están guionizadas. Los días que vendrán ganó en el Festival de Málaga la Biznaga de Oro a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz, la misma que los Goya olvidaron.

La cuenta de Twitter de los Premios Yago ponía la foto del momento con el siguiente texto: "Primer premio de la noche, Maria Rodriguez Soto: mujer, catalana y embarazada. Y con premio. Chúpate esa, Leticia Dolera".

Primer premio de la noche, @MariaRodgzSoto: mujer, catalana y embarazada. Y con premio. Chúpate esa, Leticia Dolera. pic.twitter.com/aXSVHhsyNt — Premios Yago (@premios_yago) February 18, 2020

El "Yago al éxito menos comercial" ha sido para El crack cero, dirigida por José Luis Garci. El galardón es concedido porque el jurado quiere reconocer así "el esfuerzo que supone levantar una historia tan personal, que completa el universo de El crack. Esta película muestra no solo a un director en plena forma, sino además a un reparto en estado de gracia y a un equipo entregado a una causa común".

El premio estaba previsto que lo entregara Santiago Segura que al final no ha podido acudir porque está inmerso en el rodaje de Padre no hay más que uno 2. Eso sí, quiso mandar un mensaje disculpándose y muy cariñoso con Garci, "uno de los mejores directores de nuestra cinematografía, de los que más sabe de cine y más ama el cine" y que "a mí, personalmente, me cae de puta madre".

Hoy iba a venir @SSantiagosegura a presentar el premio a 'El crack Cero', que en realidad es 'El crack 3' pero no puede porque está en 'Padre no hay más que uno 2'. Mira, que os lo explique el amiguete en persona (o audio). pic.twitter.com/SgJQbpiTui — Premios Yago (@premios_yago) February 18, 2020

Otro de los galardones que lleva por nombre el "Yago no reconocido" premiaba a Nieves Peñuelas y Elena Vázquez, encargadas de comunicación de 20th Century Fox España hasta la compra de la compañía por parte de Disney. Dos grandísimas profesionales que merecen todo ese reconocimiento. El "Yago al mejor grupo de irreductibles" ha ido a parar al reparto de la película Ventajas de viajar en tren por "su inigualable trabajo en una obra diferente y arriesgada".

El Yago de Honor recaía este año en el grupo Hombres G por Suéltate el pelo y Sufre Mamón, dos de las películas más taquilleras del cine español. De hecho, Sufre Mamón fue la película más vista en Flix Olé, la mayor plataforma de cine español, en 2019. El jurado quiere premiar a Hombres G por ser el "emblema del cine español más desenfadado, amable y divertido". Precisamente el grupo protagonizó otro de los momentos divertidos de la noche al lanzar al público calzoncillos en respuesta a todos los sujetadores que les han llovido durante años en los escenarios.