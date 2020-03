Gracia Querejeta: "Me sentiría incómoda si me llevo una subvención por ser mujer"

Gracia Querejeta vuelve al cine y lo hace con una historia de mujeres de 50 años que son invisibles, de ahí el título de la película. Con un trío protagonista de lujo (Emma Suárez, Nathalie Poza y Adriana Ozores), la historia es la de tres amigas que caminan juntas una vez por semana. En esos paseos se cuentan su día a día, sus preocupaciones y problemas.

Gracia Querejeta, Emma Suárez y Adriana Ozores han visitado Es Cine donde han hablado con Andrés Arconada de Invisibles. Para Emma Suárez la clave está en que "los personajes están muy bien definidos, son tres perfiles de mujeres muy distintas". Reconoce que al principio tuvo dudas, porque esas mujeres están muy alejadas de la visión de "heroínas, triunfadoras..." que vemos "en este momento en el que está de moda esta revolución femenina y tantos movimientos feministas".

Eso llevó a la actriz a preguntar a la directora si creía que era el momento adecuado para estrenar Invisibles. "Le dije se nos van a echar encima porque hablas de mujeres normales". Emma nos revela la contestación de la propia Gracia Querejeta: "Me dijo que lo que quiere contar es la verdad, lo que pasa en la calle, lo que le pasa a las mujeres que te encuentras en la calle".

Presupuestos del cine español

Gracia Querejeta explica en Es Cine que el presupuesto de Invisibles "es menor que el presupuesto medio de una película española en estos momentos, pero era el que necesitábamos". Recuerda además el consejo que le daba su padre, el desaparecido productor Elías Querejeta: "Siempre me decía que las películas tenían que tener lo que necesitaban". Gracia añade que "es un lío en una película o una serie meterse en una historia que necesita más dinero del que tú puedes ofrecer al producto", ya sea "porque no has conseguido más financiación o porque tú has hecho mal los cálculos".

Por tanto, "hicimos la película con lo que teníamos". La directora relata que "me he encontrado muy cómoda, me fío mucho de mis productores" que curiosamente "son hombres que, cuando leyeron el proyecto,se enamoraron de él".

Subvenciones a directoras de cine

También se pronuncia sobre la decisión del Gobierno de destinar un 35% de las ayudas al cine para mujeres directora, un asunto sobre el que ya se pronunció Candela Peña. Gracia considera que "es complicado" porque "es necesario, ya que es probablemente la única manera de conseguir que, poco a poco, la situación de invisibilidad de la mujer dentro de la industria revierta". Sin embargo, "matizo que con carreras con muchos años por detrás las cosas no son tan fáciles de aplicar".

En este sentido "pongo el ejemplo de hombres de mi generación o que empezaron en los 90 como yo". Directores que "seguramente tengan carreras más exitosas, pero no porque yo no haya tenido los medios, sino porque a lo mejor Álex de la Iglesia tiene más talento para llegar al espectador que yo". La directora de películas como Siete mesas de billar francés es clara: "Me sentiría particularmente incómoda con algunos compañeros si yo me llevo una subvención y ellos no cuando nuestra carrera es paralela".

Gracia Querejeta se sincera sobre la dureza de la profesión de director de cine. "He pasado temporadas en las que he pensado 'no voy a volver a dirigir una película'. Me pasó en 2015 y hasta mediados de 2016". Todo cambió cuando "me llamaron para hacer una publicidad muy gorda para Repsol y empezaron a fluir las cosas de otra forma".

Gracia Querejeta como directora

Adriana Ozores recuerda que "ya había trabajado con Gracia y ya intuía por dónde iba y qué quería contar", una directora a la que admira. "Me enamoré de su primera película y dije 'quiero trabajar con esta persona'". Sobre su forma de dirigir asegura que "es a pelo, no hay adornos". Para Emma Suárez era la primera vez con Gracia, "y espero que no sea la última". "Me gusta mucho su cine, hace un cine muy personal". Reconoce que siempre quiso trabajar con ella porque "somos de la misma generación y he crecido profesionalmente viendo su carrera".

La directora sólo tiene palabras de agradecimiento por el trabajo de las tres actrices. "Es terrible cuando tienes que forzar a un actor y piensas me he equivocado, pero me he equivocado yo" ya que "una escena se puede atascar, pero debe haber fluidez".

Invisibles se estrena en cines este viernes 6 de marzo.