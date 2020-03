El coronavirus también tumba al nuevo Capitán América

Tras la cancelación de los rodajes de Misión Imposible 7 con Tom Cruise o Red Notice con Dwayne Johnson a causa del coronavirus, un nuevo título se ha sumado a la lista. La producción de la serie de Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier en Praga también ha sido suspendida por la enfermedad.

Según informa Variety y recoge Europa Press, la decisión se toma después de que el gobierno checo prohibiera las proyecciones de cine, las clases de primaria y secundaria y los eventos deportivos y culturales. El festival de cine de Praga también ha sido cancelado. Por el momento, República Checa cuenta con alrededor de 60 casos. A nivel mundial se estima que cifran en unos 120.000 afectados, siendo los países más castigados China, Italia, Irán y Corea del Sur.

The Falcon and The Winter Soldier comenzó a filmarse en Praga la semana pasada pero el elenco y el equipo ahora tendrán que trasladarse a Atlanta. Esta es la segunda vez que se interrumpe la filmación de la ficción. En enero estaba previsto que grabaran en Puerto Rico, pero se vieron obligados a posponer la producción tras una serie de terremotos.

Anthony Mackie y Sebastian Stan volverán a interpretar sus papeles del Universo Cinematográfico Marvel y estarán acompañados de Daniel Brühl, Emily VanCamp y Wyatt Russell. La serie constará de seis episodios y se lanzará en Disney+ el próximo agosto.