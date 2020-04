Juan Echanove alaba la gestión de Almeida: "Estás dando la talla que otros no están dando"

El Juan Echanove, que hace unas semanas criticó, a través de un vídeo, duramente al ministro de Cultura, José Luis Rodríguez Uribes, ha vuelto a pronunciarse en las redes sociales. Esta vez, el popular intérprete ha alabado la gestión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y también ha tenido palabras amables hacia la concejal de Cultura, Andrea Levy.

"Madrid es una ciudad que supone solidaridad, que ha resistido frente a muchísimas cosas y tiene un alcalde y una concejala de Cultura que esta dando la cara. Sí, señores, es del PP. Almeida que hace unos meses parecía que... hasta que no pasa unos meses de alcalde parece que llegó allí por casualidad, ya pasó con Carmena. Pues yo desde aquí quiero darle las gracias a Almeida y Andrea Levy", dice Echanove.

"A mí no se me caen los anillos, no tengo una ideología como para decir. Yo hace muchísimos años ya me aprendí a Marx de memoria, y a Hegel, a Engels, a Trotski... Y cada uno ha buscado idieología y su filosofía. Y de qué nos valen ahora esas filosofías de intentar reinterpretar un mundo que se desmorona y que hay que volver a reconstruir", continúa el actor.

"Muchísimas gracias, Almeida, de verdad, estás dando la talla que otros no están dando. Ni dentro de tu partido, yo no tengo partido, en mi partido tampoco lo están dando. Tú la estás dando y esto es para darte una ovación", concluye.

En el vídeo, que dura algo más de diez minutos, Echanove carga, sin embargo, contra Marta Rivera de la Cruz, Consejera de Cultura y Turismo en la Comunidad de Madrid, porque considera que ha considerado la cultura una prioridad en estos tiempos de pandemia: "No hace más que hablar de la Sanidad, de lo importante de la Sanidad como si fuéramos tontos. Se entera de que nosotros sabemos cuál es la importancia de la sanidad. Es posible que incluso los sepamos mejor que usted, porque llevamos más de un mes pensando en las medidas de prevención que tenemos que tener con la gente a la entrada de un teatro. Eres de la que todavía considera que la Cultura no es un bien de primera de necesidad. Se lo puedo decir más claro. ¡¡La Cultura es un bien indispensable para vivir!! Estoy sudando. Joder, cómo me joden los conflictos".