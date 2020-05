Muere el actor Gregory Tyree Boyce, de 'Crepúsculo', a los 30 años

El actor Gregory Tyree Boyce, muy conocido por participar en la saga Crepúsculo en la que dio vida al personaje de Tyler Crowley, ha muerto a los 30 años. Fue hallado junto a su novia, Natalie Adepoju, en Las Vegas, según anunció el medio local E! News.

La oficina forense de Las Vegas confirmó que Boyce y su pareja fallecieron el pasado 13 de mayo por causas que aún no se han esclarecido. La madre del actor, Lisa Wayne, confirmó en las redes sociales la noticia. "Mi bebé, Greg Boyce fue el mejor chef... oh, hombre. Estaba en el proceso de comenzar un negocio de alitas, West Wings. Creó los sabores a su perfección y los nombró en honor a los raperos de la costa oeste: Snoop Dog, Kendrick Lamar, Roddy Ricch, The Game, etc. Tenía sabores como tequila, lima y agave... esos eran mis favoritos. Un sabor a arce Hennessy, oh, hombre, tan malditamente bueno. Puedo decir que mi hijo fue mi chef favorito. Estaba en algo genial y esa fue su pasión", escribió.

Boyce trabajó junto a Kristen Stewart y Robert Pattinson en la saga adolescente Crepúsculo cuando apenas tenía 18 años.