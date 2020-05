Arranca We Are One, el certamen online que reúne a 21 festivales de cine

Este viernes 29 de mayo comienza We Are One: A Global Film Festival, un proyecto que reúne a los 21 festivales de cine más importantes del mundo de forma online, con una programación especial que presenta más de 100 películas escogidas por estos certámenes, además de clases magistrales, contenidos de realidad virtual y actuaciones musicales. El evento digital tendrá lugar de forma exclusiva en YouTube y se celebrará hasta el 7 de junio.

We Are One: A Global Film Festival pretende llegar a espectadores de todo el mundo y servir como escenario global para promover películas. Contará con la participación de reconocidos artistas, creadores y comisarios de varias nacionalidades, que buscan proporcionar entretenimiento y apoyar al sector cultural y audiovisual en respuesta a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus.



"Estamos muy emocionados de compartir con todo el mundo durante una semana el resultado del enorme esfuerzo realizado de forma conjunta por nuestros socios del festival y YouTube", declaró Jane Rosenthal, cofundadora y directora ejecutiva de Tribeca Enterprises y Tribeca Film Festival, en un comunicado, que espera que "la selección de títulos refleje las sutiles características que hacen que cada festival sea tan especial".

De esta forma, este proyecto "ofrecerá al público la oportunidad de celebrar no solo el arte del cine", sino además "las cualidades únicas que hacen que cada historia sea excepcional". Los títulos que se mostrarán han sido elegidos minuciosamente por cada comisariado, teniendo varios de ellos su estreno en esta plataforma. Entre las 100 películas seleccionadas, destacan 13 estrenos mundiales, 31 estrenos en línea y 5 estrenos internacionales en línea.

Cannes, Venecia o San Sebastián

La programación de este festival online incluirá títulos procedentes de todos los socios participantes, entre los que se encuentran los festivales internacionales de cine de Berlín, Cannes, Venecia, San Sebastián, Toronto, Tribeca, Locarno, Karlovy Vary, Sundance, Londres, Nueva York, Guadalajara, Rotterdam, Jerusalén, Bombay, Marrakech, Sarajevo y Sídney, el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy y el International Film Festival & Awards Macao (IFFAM).

Entre los títulos que destacan de esta múltiple selección está Ricky Powell: The Individualist, un documental sobre el legendario fotógrafo callejero que incluye entrevistas con Natasha Lyonne y LL Cool J; el estreno online de Eeb Allay Ooo!, una sátira ganadora del Premio Golden Gateway del Festival de Bombay, o el estreno mundial de Iron Hammer, un documental de Joan Chen sobre la estrella olímpica del voleibol Jenny Lang Ping.