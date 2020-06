¿Estás gorda porque eres lesbiana o eres lesbiana porque estás gorda?

Voy a escribir una carta a Flix Olé para pedir al señor Cerezo que quite de su catálogo Marisol rumbo a Río. No me parece bien el papel de Joëlle Rivero, la actriz procedente de Guinea Ecuatorial, como Copito, esa especie de doncella o mascota que tiene Mari Luz, la hermana gemela de Marisol. Por lo menos en Tómbola su personaje era hija de un embajador. Además, cuando Marisol llega a Río con Isabelita Garcés y las recogen en el coche, la malísima Sandra (Gisia Paradís, que era una actriz de Huesca) dice al ver las favelas: "Allí viven los negros, que son todos ladrones y vagos", momento en que el plano va al chófer negro.

Claro que no voy a pedir nada, pero como sigamos haciendo el idiota aquí por el suceso de Indianápolis lo mismo se le ocurre a alguien. John Ridley, guionista ganador de un Oscar por el guión adaptado de 12 años de esclavitud, ha escrito un artículo en Los Angeles Times titulado "Hey, HBO, Lo que el viento se llevó romantiza los horrores de la esclavitud. Quítalo de tu plataforma". Como título es un poco largo. Como artículo, bastante ridículo. "No creo en la censura", llega a decir Ridley en algún momento. Te tienes que reír. O sea, que tú sólo planteas tus memeces pretendiendo trasladar la sensibilidad actual a 1939 y que se te digan amén. Bueno, ya saben, que si la película de O’Selznick glorifica el sur anterior a la Guerra de Secesión. Que ignora los horrores de la esclavitud y perpetúa algunos de los más dolorosos estereotipos de la gente de color. Que hace romántica la Confederación. Pero no cree en la censura, cree en tener muchas voces compartiendo historias, distintas perspectivas. Sí, hijo, podríamos ver también 12 años de esclavitud, pero es que no soporto a Lupita Nyong’o. Aunque sí me gusta mucho el Mondongo de La que se avecina. Bueno, se llama Ongombo, pero así lo llama Recio. Anda que si los BLM vieran el capítulo ‘Una ruina humana, un top gamba y una putilla becaria’ se caían de culo. O de rodillas, que es como ahora muchos se caen de culo.

El Hollywood de Ryan Murphy sí que romantiza. Hattie McDaniels, además de estar liada con Tallulah Bankhead, ve cómo la joven actriz negra protagonista no pasa por lo que ella pasó, entre otras cosas, que no la dejaran entrar en el salón donde se entregaban los Oscar. No sé el caso que harán a Ridley. Espero que ninguno. Que el artículo le sirva para soltar su soflama y ya está. Pero cualquiera sabe, que vivimos tiempos hilarantes donde se besan botas de negros o se les lavan los pies. Por no hablar del numerito en el Congreso con los demócratas arrodillados y su bufanda étnica.

Lo pide John Ridley y van y la quitan del catálogo. Antes Little Britain había sido retirada de BBC iPlayer, Britbox y Netflix por ‘blackface’. Por un personaje que se pintaba de negro. Hombre, era toda una caracterización. David Walliams iba disfrazado de señora negra. De Desiree DeVere. En la BBC dicen que los tiempos han cambiado desde que Little Britain se estrenó y que Come Fly with me ya llevaba seis meses sin estar disponible. Demonios, todo es ofensivo en Little Britain, pero ahora estamos con los negros. En Little Britain USA, Rosie O’Donnell hacía de sí misma en el club de adelgazamiento Fat Fighters. La profesora le preguntaba: "¿Estás gorda porque eres lesbiana o eres lesbiana porque estás gorda?". Ni que decir que me he apresurado a comprar deuvedés, el arma que nos queda contra la censura si nos damos tiempo. Como cuando lo del pajillero Louis C.K.

Por otro lado y volviendo a HBO Max (plataforma de streaming de Warner sólo accesible en EE UU), está lo de Looney Tunes. Desaparecen las armas de fuego. Elmer ya no lleva escopeta para ir tras Bugs Bunny. Lleva guadaña. Amárrame los pavos. Como la muerte. Como si una guadaña no diera más miedo que una escopeta. Que yo prefiero un tiro que un rebanado de cuello y dejarlo todo perdido de sangre. Cada vez que veo una noticia donde alguien ha matado a alguien con un hacha me quedo más impresionada que si lo hubiera hecho con un arma de fuego. Por suerte, siguen la dinamita marca ACME, los yunques, los pianos o las cajas fuertes que caen de varios pisos. Porque no habrá armas de fuego pero sí "violencia cómica". Y cazadores con guadaña, algo muy razonable. En 1968 se retiraron dibujos de los años 30 y 40 por sus referencias racistas. Pero cuando en 1999 Warner Cartoon Network retiró a Speedy González por los estereotipos mexicanos tuvo que recuperarlo porque los presuntos afectados lo consideraban algo propio. John Ridley debe de creer que Hattie McDaniel es su abuela. Esto es to-to- todo, amigos. De momento. Espera, que no. Martha Kaufmann, la creadora de Friends, ha reconocido su error al no contar con personajes no blancos en la serie. Su error por la falta de diversidad racial. Muy emocionada, ha dicho: "Ojalá supiese lo que sé hoy. Lo siento. Habría tomado decisiones muy diferentes". Resumen de todo lo anterior: me cago en todos mis muertos.