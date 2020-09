'El Padrino III' celebra su 30 aniversario con una nueva versión de Coppola

El Padrino. Parte III supuso una decepción para muchos espectadores que no consideraron que la cinta estuviera a la altura de sus predecesoras. Tres décadas después de su estreno, Francis Ford Coppola lanzará una nueva versión del filme.

Paramount Pictures ha anunciado el estreno de la nueva versión, que se titulará Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone. La cinta incluye la visión original de Coppola y del guionista Puzo del final. La producción ha sido restaurada y se podrá ver en cines seleccionados en diciembre. Tras su paso por las salas estará disponible en plataformas digitales y en formato físico.

"Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone es un reconocimiento a mi título preferido de Mario y nuestras intenciones originales para lo que se convirtió en El Padrino: Parte III, dijo el realizador. "Para esta versión del final he creado un nuevo comienzo y un desenlace y he reorganizado algunas escenas, tomas y pistas musicales. Con estos cambios y el metraje y el sonido restaurados, para mí es una conclusión más apropiada para El Padrino y El Padrino: Parte II", explicó.



El Padrino: Parte III se estrenó en 1990 y obtuvo siete nominaciones a los galardones de la Academia. La trama se centra en Michael Corleone (Al Pacino), ya rozando los 60 años, en su búsqueda de un sucesor para su imperio.