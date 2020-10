"Todo va a ir bien", dice Matt (Kevin Janssens) a su mujer Kate (Olga Kurylenko) tras llegar a su nueva casa en el campo, una aislada construcción rural donde la pareja pretende comenzar una nueva vida. Naturalmente, y como esto es un thriller de terror, las cosas no tardan en ir rematadamente mal para todos… Matt encuentra tras una pared una habitación secreta capaz de complacer todos los deseos de su morador.

El francés Christian Volckman, guionista y director Renaissance, firma aquí otro título menor pero con vocación de cierto culto. La Habitación demuestra ser un filme capaz de no agotarse con su punto de partida, ciertamente convencional, y ofrece derivadas interesantes hacia otros géneros y atmósferas.

Volckmann filma La Habitación de una manera más melancólica que tenebrosa. Pese a que el comienzo adolece de personalidad, sin decidirse por la fábula o la sátira, la película pronto demuestra una riqueza temática más que aceptable. El director y guionista no se atasca en los diferentes temas que arroja al lienzo (no por casualidad, y como el propio coprotagonista, Volckmann es también pintor) pero sin confundir al espectador sobre su naturaleza. La maternidad como trauma, los niños maléficos, el deseo, la tecnología y la fantasía se dan cita en un filme genérico pero que no se agota a las primeras de cambio, y que en última instancia, se revela capaz de hablar sobre la condición humana, la carne y el espíritu, y en alguna ocasión, hasta de sorprender.

La Habitación no es una película brillante, pero sí una extremadamente honesta, que tiene la dignidad de jugar (y mantener) el suspense al tiempo que muestra todas sus cartas al espectador. El epílogo (brillante) y la labor de Olga Kurylenko, una infravalorada actriz, sirven de percha a un relato digno de Cuentos Asombrosos y Dimensión Desconocida, pero con un inefable dramatismo.

La Habitación se estrena en cines de España el 2 de octubre.